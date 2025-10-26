Drugie zwycięstwo siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Emocje dopiero w trzecim secie

W premierowej partii, po wyrównanym początku (7:7), przewagę uzyskali siatkarze Ślepska (8:11, 11:14 - po asie Henrique Honorato). Jastrzębianie odrobili straty (16:16), a kluczowa dla losów seta okazała się seria czterech wygranych akcji od stanu 19:19 do 23:19 - skutecznie atakował Michał Gierżot, a asa dołożył Anton Brehme. Dwa brakujące punkty dały jastrzębianom błędy popełnione przez przyjezdnych (25:20).

Druga odsłona miała jednostronny przebieg. Gospodarze błyskawicznie odskoczyli rywalom (7:2), a później powiększyli przewagę przy zagrywkach Michała Gierżota (12:5). W pewnym momencie różnica doszła do dziesięciu oczek (18:8) i w końcówce gra jastrzębian nieco straciła impet. Suwalczanie ugrali kilka punktów, dwa asy posłał Asparuh Asparuhov (22:16), ale gospodarze spokojnie dowieźli przewagę. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował ze środka Anton Brehme (25:17).

Początek trzeciego seta nie był porywający, obie ekipy psuły sporo zagrywek. Mniej błędów popełniali suwalczanie i to oni uzyskali przewagę (10:13). Jastrzębianie długo gonili wynik i w końcówce wyrównali po ataku Nicolasa Szerszenia z drugiej linii (20:20). Po ataku Szerszenia gospodarze mieli piłkę meczową (24:23), ale Henrique Honorato doprowadził do rywalizacji na przewagi. W niej ekipa z Jastrzębia-Zdroju nie mogła wykorzystać ośmiu kolejnych piłek meczowych, w końcu jednak dwa skuteczne ataki Szerszenia zakończyły to spotkanie (33:31).

Najwięcej punktów: Anton Brehme (14), Nicolas Szerszeń (12) – JSW; Asparuh Asparuchow (15), Bartosz Filipiak (13) – Ślepsk. Jastrzębianie byli skuteczniejsi w ataku (56%-42%), sporo błędów własnych po obu stronach (gospodarze oddali rywalom 23 punkty, a suwalczanie - 27). MVP: Anton Brehme (12/13 = 92% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).



JSW Jastrzębski Węgiel – Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:20, 25:17, 33:31)

JSW: Łukasz Usowicz, Benjamin Toniutti, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot – Jakub Jurczyk (libero) oraz Jordan Zaleszczyk, Adam Lorenc, Miran Kujundzic. Trener: Andrzej Kowal.

Ślepsk: Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Henrique Honorato, David Smith, Kamil Droszyński – Bartosz Mariański (libero) oraz Antoni Kwasigroch, Karol Jankiewicz, Joaquin Gallego, Damian Wierzbicki, Jakub Kubacki (libero). Trener: Dominik Kwapisiewicz.

