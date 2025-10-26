JSW Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Malow Suwałki na żywo. PlusLiga. Relacja live i wynik online
JSW Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Malow Suwałki to spotkanie 2. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.
Rozgrywki PlusLigi rozpędzają się na dobre. W spotkaniu 2. kolejki JSW Jastrzębski Węgiel podejmuje we własnej hali Ślepsk Malow Suwałki.
Po pierwszej serii meczów w lepszych humorach z pewnością są gospodarze niedzielnej potyczki. Jastrzębski bowiem poprzednio pokonał Indykpol AZS Olsztyn po emocjonującym, trwającym pięć setów starciu.
Ślepsk natomiast udanie rozpoczął mecz z Asseco Resovią Rzeszów, bo od triumfu w pierwszej partii, jednak w kolejnych trzech lepsza była ekipa z Podpromia.
W zeszłym sezonie Jastrzębski dwukrotnie mierzył się ze Ślepskiem. W obu przypadkach lepsi byli "Pomarańczowi" - 3:1 i 3:0.
