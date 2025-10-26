Kapitalny występ polskiej siatkarki w Japonii! 32 punkty i zwycięstwo

Olivia Różański błysnęła na japońskich parkietach. Przyjmująca znacząco przyczyniła się do zwycięstwa jej zespołu - Gunma Green Wings - nad PFU BlueCats w 6. kolejce rozgrywek ligowych.

Starcie było niezwykle emocjonujące. Dwukrotnie na prowadzeniu - najpierw 1:0, później 2:1 - była ekipa PFU BlueCats. Ostatecznie jednak po triumf w tie-breaku - wynikiem 15:12 - sięgnęły siatkarki Gunma Green Wings.

Różański była najlepiej punktującą całego spotkania. Zapisała przy swoim nazwisku aż 32 "oczka": skończyła 31 na 73 próby ataku (42% skuteczności), dokładając do tego jeden blok. W obronie zanotowała 29% pozytywnego przyjęcia.

Po sześciu seriach gier Gunma Green Wings z Różański w szeregach plasuje się na siódmej pozycji SV.League z dorobkiem trzech triumfów i trzech porażek. Do play-offów awansuje osiem najlepszych drużyn.

Gunma Green Wings - PFU BlueCats 3:2 (21:25, 25:22, 16:25, 25:22, 15:12)