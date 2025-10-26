Liga turecka: Fenerbahce Medicana Stambuł - Besiktas JK. Relacja live i wynik na żywo
Fenerbahce Medicana Stambuł - Besiktas JK to mecz w ramach ligi tureckiej. Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce Medicana Stambuł - Besiktas JK na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.
Głównym celem siatkarek Fenerbahce Medicana Stambuł na ten sezon jest odzyskanie mistrzostwa Turcji.
Pomóc w osiągnięciu tego celu ma m.in. sprowadzona z DevelopResu Rzeszów Agnieszka Korneluk. Przekonamy się, jak środkowa reprezentacji Polski zaprezentuje się w meczu z Besiktasem JK, którego barw broni Julia Szczurowska.
