Liga turecka: VakifBank SK - Galatasaray Daikin Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

VakifBank SK - Galatasaray Daikin Stambuł to mecz w ramach ligi tureckiej. Relacja live i wynik na żywo meczu VakifBank SK - Galatasaray Daikin Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

Trudne zadanie czeka Martynę Łukasik i jej koleżanki z Galatasaray Daikin Stambuł w meczu z VakifBankiem SK.

 

Sprowadzona z włoskiego Conegliano reprezentantka Polski spróbuje poprowadzić swój zespół do wygranej z niezwykle silnymi rywalkami.

 

