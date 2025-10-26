Trudne zadanie czeka Martynę Łukasik i jej koleżanki z Galatasaray Daikin Stambuł w meczu z VakifBankiem SK.

Sprowadzona z włoskiego Conegliano reprezentantka Polski spróbuje poprowadzić swój zespół do wygranej z niezwykle silnymi rywalkami.

Relacja live i wynik na żywo meczu VakifBank SK - Galatasaray Daikin Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.