Marquez najlepszy w Malezji

Alex Marquez triumfował po raz trzeci w tym sezonie. Wyprzedził swoich rodaków Pedra Acostę (KTM) i mistrza świata z 2020 roku Joana Mira (Honda).

Startujący z pole position dwukrotny mistrz świata z lat 2022-2023 Włoch Francesco Bagnaia musiał wycofać się na trzy okrążenia przed końcem, z powodu problemów technicznych.

W klasyfikacji generalnej prowadzą bracia Marquezowie. Marc zgromadził 545, a Alex 413 pkt. Trzeci jest Włoch Marco Bezzecchi (Aprilia) - 291.

W klasie Moto2 główna rywalizacja rozegrała się pomiędzy dwoma pretendentami do tytułu, Hiszpanem Manuelem Gonzalezem (Kalex) i Brazylijczykiem Diogo Moreirą (Kalex). Startowali oni daleko z tyłu i stopniowo odrabiali straty, aż do momentu, gdy Hiszpan popełnił błąd, który spowodował jego upadek na 15. zakręcie.

Zwyciężył Brytyjczyk Jake Dixon (Boscoscuro), na podium dołączyli do niego Kolumbijczyk David Alonso (Kalex) i Belg Barry Baltus (Kalex). Wypadek Gonzaleza pod koniec wyścigu pozwolił Morerirze, który zajął piąte miejsce, objąć prowadzenie w mistrzostwach z 256 punktami, o dziewięć więcej niż pechowy Hiszpan.

Tayio Furusato (Honda) w końcu doczekał się zwycięstwa w Moto3. Japończyk pewnie sięgnął po wygraną. Podium dopełnili Hiszpanie Angel Piqueras (KTM) i Adrian Fernandez (Honda). Wyścig odbywał się w cieniu fatalnego wypadku na okrążeniu dojazdowym z udziałem lidera Hiszpana Jose Antonio Ruedy (KTM) i Szwajcara Noaha Dettwilera (KTM). Obu zawodników przetransportowano helikopterem do szpitala.

W klasyfikacji generalnej po 20 z 22 wyścigów prowadzi Rueda - 365 pkt przed Piquerasem - 251.

Sezon 2025 zakończy się 16 listopada w Walencji.