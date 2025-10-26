McLaren najlepszy w kwalifikacjach w Meksyku

Moto

Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Meksyku, 20. rundą mistrzostw świata. Drugie i trzecie miejsce zajęli kierowcy Ferrari - Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton.

Samochód Formuły 1 zespołu McLaren z widocznym numerem 4, w jaskrawych barwach pomarańczowego, białego i czarnego, z tęczowymi akcentami na kołach, na torze wyścigowym.
fot. PAP/EPA
McLaren najlepszy w kwalifikacjach w Meksyku

Broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), który wygrał ostatni wyścig w USA i włączył się do walki o mistrzostwo, był piąty, natomiast lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri (McLaren) - siódmy.

 

Na pięć rund przed zakończeniem sezonu w czołówce mistrzostw świata jest ciasno: Piastri ma przewagę tylko 14 punktów nad kolegą z zespołu Norrisem oraz 40 nad Verstappenem.

 

Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.

Przejdź na Polsatsport.pl
FORMUŁA 1MOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Formuła 1: Grand Prix USA. Skrót wyścigu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 