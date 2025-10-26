McLaren najlepszy w kwalifikacjach w Meksyku

Broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull), który wygrał ostatni wyścig w USA i włączył się do walki o mistrzostwo, był piąty, natomiast lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri (McLaren) - siódmy.

Na pięć rund przed zakończeniem sezonu w czołówce mistrzostw świata jest ciasno: Piastri ma przewagę tylko 14 punktów nad kolegą z zespołu Norrisem oraz 40 nad Verstappenem.

Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.