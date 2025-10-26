Nie będzie tytułu w Bazylei. Porażka Zielińskiego w finale

Zieliński i Pavlasek w drodze do finału nie stracili nawet seta. Trzy poprzednie mecze wygrali wynikami 2:0. W starciu o tytuł poprzeczka poszła jednak znacznie w górę. Grannolers i Zeballos to bowiem bardzo wymagający rywale.

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka z tytułem WTA! Finał pełen emocji

Hiszpan i Argentyńczyk udowodnili swój poziom już w pierwszym secie. W gemie otwierającym mecz przełamali Polaka i Czecha, a później wykorzystali swoje podanie. Zrobiło się 2:0. Po chwili było natomiast 3:0 - Grannolers i Zeballos zaliczyli drugiego breaka. To wystarczyło im, aby triumfować w tej partii 6:2.

W drugiej odsłonie gra była bardziej wyrównana. Oba duety szły łeb w łeb, nikt nie oddawał swoich gemów serwisowych. W taki sposób doszliśmy do wyniku 5:5.

W 11. gemie Grannolers i Zeballos zdołali jednak przełamać rywali. Wyszli na prowadzenie 6:5 i byli o krok od triumfu w całym spotkaniu.

Ten krok postawili chwilę później. Wygrali gema do zera i ostatecznie zwyciężyli 7:5.

Zieliński dotarł do finału imprezy cyklu ATP po raz 15. w karierze (nie licząc miksta), a czwarty w tym roku. W lutym bez sukcesów grał o tytuł wraz z Belgiem Sanderem Gille w Marsylii i Rotterdamie, a w lipcu już razem z Pavlaskiem przegrał finał w Bastad.

Ostatni z pięciu triumfów odniósł w marcu 2024 roku w Acapulco, w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem.

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Marcel Granollers/Horacio Zeballos 2:6, 5:7