Nie żyje były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji

Lapuente, który był zawodowym piłkarzem w latach 1964-1975, dwukrotnie pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Meksyku. Podczas pierwszego okresu, w latach 1990-1991, drużyna pod jego wodzą rozegrała zaledwie 11 meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były reprezentant Polski. To wielka legenda polskiego klubu

Druga kadencja obfitowała w sukcesy. Zdobył Puchar Konfederacji w 1999 roku, pokonując Brazylię 4:3 w finale na stadionie Azteca w Meksyku. Rok wcześniej poprowadził Meksyk do Złotego Pucharu CONCACAF, wygrywając w finale ze Stanami Zjednoczonymi.

Lapuente był również trenerem zespołu narodowego Meksyku podczas mundialu we Francji w 1998 roku. Drużyna awansowała z fazy grupowej i odpadła w 1/8 finału po porażce z Niemcami.

Jako trener klubowy zdobył pięć krajowych tytułów mistrzowskich: dwa z Pueblą (1983, 1990), dwa z Necaxą (1995, 1996) i jeden z Americą (2002).

BS, PAP