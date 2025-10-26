Nie żyje były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji

Manuel Lapuente, jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii meksykańskiej piłki nożnej, zmarł w wieku 81 lat. Informację przekazała tamtejsza federacja w mediach społecznościowych, nie podając przyczyny śmierci.

  • Manuel Lapuente był byłym piłkarzem i selekcjonerem reprezentacji Meksyku
  • Podczas drugiej kadencji zdobył Puchar Konfederacji w 1999 roku
  • Rok wcześniej poprowadził Meksyk do zwycięstwa w Złotym Pucharze CONCACAF
  • Trener reprezentacji Meksyku na mundialu we Francji w 1998 roku
  • Jako trener klubowy zdobył pięć tytułów mistrza Meksyku

Lapuente, który był zawodowym piłkarzem w latach 1964-1975, dwukrotnie pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Meksyku. Podczas pierwszego okresu, w latach 1990-1991, drużyna pod jego wodzą rozegrała zaledwie 11 meczów.

 

Druga kadencja obfitowała w sukcesy. Zdobył Puchar Konfederacji w 1999 roku, pokonując Brazylię 4:3 w finale na stadionie Azteca w Meksyku. Rok wcześniej poprowadził Meksyk do Złotego Pucharu CONCACAF, wygrywając w finale ze Stanami Zjednoczonymi.

 

Lapuente był również trenerem zespołu narodowego Meksyku podczas mundialu we Francji w 1998 roku. Drużyna awansowała z fazy grupowej i odpadła w 1/8 finału po porażce z Niemcami.

 

Jako trener klubowy zdobył pięć krajowych tytułów mistrzowskich: dwa z Pueblą (1983, 1990), dwa z Necaxą (1995, 1996) i jeden z Americą (2002).

