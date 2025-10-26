Niedziela z PlusLigą! Gdzie oglądać mecze?

W PlusLidze trwa druga kolejka. Granie rozpoczęło się w sobotę od hitowego meczu Aluronu CMC Warty Zawiercie z PGE Projektem Warszawa. Lepsi okazali się goście ze stolicy, którzy pokonali na wyjeździe "Jurajskich Rycerzy" 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromne emocje w tie-breaku! Siatkarze Indykpolu AZS wygrali w Bełchatowie



Później Bogdanka LUK Lublin ograła ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:2. Takim samym wynikiem - na korzyść PGE GiEK Skry Bełchatów - zakończyło się jej starcie z Indykpolem AZS Olsztyn.



W niedzielę również czekają nas trzy konfrontacje. Wszystko zainaugurują siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla i Ślepska Malow Suwałki. Następnie przyglądać się będziemy kolejnemu z pretendentów do tytułu - Asseco Resovii Rzeszów. Zespół z Podkarpacia podejmie Energa Trefla Gdańsk. Na koniec InPost ChKS Chełm zmierzy się natomiast z Cuprum Stilon Gorzów.

PlusLiga - 26.10. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

JSW Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Malow Suwałki; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 14:45

Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 17:30

InPost ChKS Chełm - Cuprum Stilon Gorzów; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 20:30