Pierwsza taka sytuacja w sezonie. Wielkie osiągnięcie mistrzów

Siergiej Bobrowski obronił 17 strzałów, notując 50. mecz bez straty gola w karierze. Rosjanin został 33. bramkarzem w historii NHL z taką liczbą czystych kont w sezonie zasadniczym. 17 z tych spotkań rozegrał po dołączeniu do Panthers.

Do siatki „Rycerzy” trafiali Sam Reinhart, A.J. Greer, a także były gracz Vegas - Cole Schwindt.

Dla gości wynik ten oznacza przerwanie czteromeczowej serii zwycięstw. Golden Knights zdobyli co najmniej jeden punkt we wszystkich siedmiu meczach przed sobotnim występem.

Tysięczny punkt za asystę uzyskał Nikita Kuczerow w wygranym przez Tampa Bay meczu z Anaheim Ducks 4:3. Jego zespół przerwał serię czterech porażek, a jednocześnie było to pierwsze zwycięstwo Lightning na własnym lodowisku w tym sezonie.

Powody do radości mieli także inni zawodnicy Tampa Bay za podania do partnera kończące się zdobyciem bramki. Victor Hedman zaliczył 800., a Brandon Hagel - 300. punkt w karierze.