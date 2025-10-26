Raków jest jednym z największych rozczarowań początku sezonu PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni zajmują w ligowej tabeli dopiero jedenaste miejsce i tracą już spory dystans do ścisłej czołówki. "Medaliki" przegrały już w tym sezonie ligowym pięć spotkań, to tyle, co w trakcie całej poprzedniej kampanii. W ostatniej kolejce gracze Marka Papszuna w starciu z Cracovią oddali jedynie jeden celny strzał i zasłużenie przegrali 0:2.





Lepiej w ostatniej kolejce zaprezentowała się Lechia Gdańsk. Pokonali oni po golu w samej końcówce Piasta Gliwice (2:1), czym przyczynili się do tego, że w Gliwicach mają już nowego trenera - Daniela Myśliwca. Drużyna Johna Carvera znajduje się co prawda w strefie spadkowej, ale trzeba pamiętać, że zaczynali ten sezon z pięcioma punktami na minusie. Zmorą gdańszczan niezmiennie pozostaje defensywa, nikt w lidze nie stracił od nich więcej bramek. Zdecydowanie lepiej wygląda to w ofensywie, a to za sprawą między innymi Tomasa Bobcka, który ma już na koncie sześć bramek.





Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:45.

ST, Polsat Sport