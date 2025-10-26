Polak bohaterem w Anglii! Zapewnił wygraną z Manchesterem City

Piłkarze Aston Villi do niedzielnego spotkania przystępowali po serii trzech wygranych z rzędu, podobnie zresztą jak Manchester City. Poprzednie dwa spotkania pomiędzy tymi zespołami kończyły się zawsze zwycięstwem gospodarzy, więc dwukrotnie wygrywali "The Villans", a dwa razy lepsi byli "The Citizens".

ZOBACZ TAKŻE: Gorzkie słowa o Legii. Zwycięstwo z Szachtarem nie pomogło. "Piłkarska katastrofa"

Jedynego gola kibice oglądali w 19. minucie starcia. Sprytnie rozegrany rzut rożny, po którym Emiliano Buendia zagrał przed pole karne. Tam piłkę przyjął Cash i lewą nogą, zza pola karnego pokonał bramkarza przyjezdnych. To drugi gol reprezentanta Polski w tym sezonie ligi angielskiej.

Dziesięć minut po tej sytuacji boisko z powodu kontuzji opuścił Buendia. Manchester stworzył sobie więcej okazji, ale żadnej nie wykorzystał. Więcej bramek nie oglądaliśmy, a ekipa Aston Villi po tej serii gier traci do City jeden punkt.

Aston Villa - Manchester City 1:0 (1:0)

Bramka: Cash 19'

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne (Maatsen 86') - Kamara, Onana - McGinn (Barkley 74'), Rogers, Buendia [(Sancho 29'(Guessand 74')] - Watkins (Malen 86')

Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Stones (O'Reilly 61'), Gvardiol - Reijnders (Cherki 76') - Bobb (Doku 61'), Foden, Silva (Nico 61'), Savinho (Marmoush 84') - Haaland

IM, Polsat Sport