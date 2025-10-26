Polak bohaterem w Anglii! Zapewnił wygraną z Manchesterem City

Aston Villa pokonała Manchester City 1:0 w meczu 9. kolejki Premier League. Jedynego gola strzelił reprezentant Polski Matty Cash.

Piłkarz Aston Villi kontroluje piłkę nogą na boisku.
fot. PAP

Piłkarze Aston Villi do niedzielnego spotkania przystępowali po serii trzech wygranych z rzędu, podobnie zresztą jak Manchester City. Poprzednie dwa spotkania pomiędzy tymi zespołami kończyły się zawsze zwycięstwem gospodarzy, więc dwukrotnie wygrywali "The Villans", a dwa razy lepsi byli "The Citizens".

 

ZOBACZ TAKŻE: Gorzkie słowa o Legii. Zwycięstwo z Szachtarem nie pomogło. "Piłkarska katastrofa"

 

Jedynego gola kibice oglądali w 19. minucie starcia. Sprytnie rozegrany rzut rożny, po którym Emiliano Buendia zagrał przed pole karne. Tam piłkę przyjął Cash i lewą nogą, zza pola karnego pokonał bramkarza przyjezdnych. To drugi gol reprezentanta Polski w tym sezonie ligi angielskiej.

 

Dziesięć minut po tej sytuacji boisko z powodu kontuzji opuścił Buendia. Manchester stworzył sobie więcej okazji, ale żadnej nie wykorzystał. Więcej bramek nie oglądaliśmy, a ekipa Aston Villi po tej serii gier traci do City jeden punkt.

 

Aston Villa - Manchester City 1:0 (1:0)

Bramka: Cash 19'

 

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne (Maatsen 86') - Kamara, Onana - McGinn (Barkley 74'), Rogers, Buendia [(Sancho 29'(Guessand 74')] - Watkins (Malen 86')

 

Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Stones (O'Reilly 61'), Gvardiol - Reijnders (Cherki 76') - Bobb (Doku 61'), Foden, Silva (Nico 61'), Savinho (Marmoush 84') - Haaland

IM, Polsat Sport
ANGLIAMATTY CASHPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 0:1. Gol Rafała Augustyniaka
