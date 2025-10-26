Polsat Sport Talk - 27.10. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńInne

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Dwa ciemne fotele w studiu telewizyjnym z logo "Polsat Sport Talk".
fot. Polsat Sport
Gdzie oglądać Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie doktor Jan Sokal, znakomity radiolog i opiekun medyczny naszych reprezentacyjny siatkarzy w latach 2009-2024.

 

Nasz gość dzielił na przestrzeni lat sukcesy z zawodnikami i trenerami, zbierając bogate doświadczenie. Medale mistrzostw świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich to część historii, której bohaterami są ludzie.

 

Czym charakteryzowała się praca z wybitnymi trenerami reprezentacji? Który z zawodników mógłby sprawdzić się w pracy w sztabie medycznym?

 

Transmisja Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00. 

INNE
