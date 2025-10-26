Gdzie oglądać Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie doktor Jan Sokal, znakomity radiolog i opiekun medyczny naszych reprezentacyjny siatkarzy w latach 2009-2024.

Nasz gość dzielił na przestrzeni lat sukcesy z zawodnikami i trenerami, zbierając bogate doświadczenie. Medale mistrzostw świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich to część historii, której bohaterami są ludzie.

Czym charakteryzowała się praca z wybitnymi trenerami reprezentacji? Który z zawodników mógłby sprawdzić się w pracy w sztabie medycznym?

Transmisja Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.