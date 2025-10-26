Polska tenisistka z tytułem WTA! Finał pełen emocji

Katarzyna Piter i Janice Tjen w finale turnieju rangi WTA 250 w Guangzhou rywalizowały z Eudice Chong z Hong Kongu i En Shuo Liang z Tajwanu. Początek starcia przebiegał pod dyktando serwujących. Kluczowy dla losów pierwszego seta był ósmy gem. Wtedy przełamanie zdobyła para z Azji, która chwilę później domknęła premierową partię przy własnym podaniu.

Piter i Tjen nie zamierzały jednak składać broni. W drugiej odsłonie zmagań odskoczyły na 3:1, jednak Chong i Liang błyskawicznie zniwelowały różnicę. Ponownie decydujący okazał się ósmy gem. Tym razem na korzyść polsko-indonezyjskiej dwójki, która doprowadziła tym samym do wyrównania.

Niedzielny finał imprezy w Guangzhou rozstrzygnął się zatem w super tie-breaku. W nim na 3:0 odskoczyły Piter i Tjen. Chong i Liang odrobiły stratę małego przełamania, ale druga część rozgrywki została zdominowana przez Polkę i Indonezyjkę. Te zwyciężyły 10:5, odnosząc końcowy sukces w Chinach.

Dla Piter to drugi tytuł w tym sezonie. Poprzednio - w marcu - okazała się najlepsza w Meridzie (WTA 500), gdzie jej partnerką była Egipcjanka Mayar Sherif. Na przestrzeni całej kariery to piąty wygrany turniej przez polską tenisistkę.

Katarzyna Piter/Janice Tjen - Eudice Chong/En Shuo Liang 3:6, 6:3, 10:5