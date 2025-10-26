Real - Barcelona. Skrót El Clasico (WIDEO)
Real Madryt i Barcelona zmierzyły się w El Clasico. Skrót meczu, gole i rzut karny Kyliana Mbappe obroniony przez Wojciecha Szczęsnego w załączonych materiałach wideo.
W tym meczu było wszystko! Gole, nieuznane bramki, czerwona kartka czy zmarnowany rzut karny Mbappe - w tej ostatniej sytuacji świetnie zachował się Szczęsny, który w efektownym stylu obronił jedenastkę wykonywaną przez reprezentanta Francji.
Ostatecznie Królewscy wygrali 2:1 - bramki dla gospodarzy strzelili Mbappe i Bellingham, a trafienie dla gości zanotował Fermin Lopez.
Szczęsny rozegrał całe spotkanie. W kadrze Barcelony zabrakło natomiast Roberta Lewandowskiego - kapitan reprezentacji Polski jest kontuzjowany.