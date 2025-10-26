Real - Barcelona. Skrót El Clasico (WIDEO)

Piłka nożna

Real Madryt i Barcelona zmierzyły się w El Clasico. Skrót meczu, gole i rzut karny Kyliana Mbappe obroniony przez Wojciecha Szczęsnego w załączonych materiałach wideo.

Piłkarz FC Barcelony w niebiesko-czerwonym stroju powala piłkarza Realu Madryt w białej koszulce.
fot. PAP
Real - Barcelona. Skrót El Clasico (WIDEO)

W tym meczu było wszystko! Gole, nieuznane bramki, czerwona kartka czy zmarnowany rzut karny Mbappe - w tej ostatniej sytuacji świetnie zachował się Szczęsny, który w efektownym stylu obronił jedenastkę wykonywaną przez reprezentanta Francji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kuriozalne sceny w hicie Serie A. Kontuzja legendy przy wykonywaniu karnego. Grał Zieliński

 

Ostatecznie Królewscy wygrali 2:1 - bramki dla gospodarzy strzelili Mbappe i Bellingham, a trafienie dla gości zanotował Fermin Lopez.

 

Szczęsny rozegrał całe spotkanie. W kadrze Barcelony zabrakło natomiast Roberta Lewandowskiego - kapitan reprezentacji Polski jest kontuzjowany.

Real - Barcelona. Gol Mbappe:

Real - Barcelona. Gol Fermina:

Real - Barcelona. Gol Bellinghama:

Real - Barcelona 2:1. Skrót El Clasico:

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIAKYLIAN MBAPPEPIŁKA NOŻNAREAL MADRYTWOJCIECH SZCZĘSNY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lincoln - Lech Poznań 1:0. Gol Kike Gomeza
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 