Real - Barcelona. Skrót El Clasico (WIDEO)

W tym meczu było wszystko! Gole, nieuznane bramki, czerwona kartka czy zmarnowany rzut karny Mbappe - w tej ostatniej sytuacji świetnie zachował się Szczęsny, który w efektownym stylu obronił jedenastkę wykonywaną przez reprezentanta Francji.

Ostatecznie Królewscy wygrali 2:1 - bramki dla gospodarzy strzelili Mbappe i Bellingham, a trafienie dla gości zanotował Fermin Lopez.

Szczęsny rozegrał całe spotkanie. W kadrze Barcelony zabrakło natomiast Roberta Lewandowskiego - kapitan reprezentacji Polski jest kontuzjowany.

Real - Barcelona. Gol Mbappe:

🔥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎! 🔥



🇵🇱 Wojciech Szczęsny bez szans, 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 otwiera wynik! 🚀 Do trzech razy sztuka! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SUxWun0ldQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

Real - Barcelona. Gol Fermina:

𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐎𝐃𝐏𝐎𝐖𝐈𝐀𝐃𝐀! 💥



Fermin Lopez trafia do siatki 🎯 Mamy remis, czekamy na kolejne bramki z obu stron! 😍



El Clásico trwa w Eleven Sports 1! ⚽️ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/pnKvQQDosJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

Real - Barcelona. Gol Bellinghama:

𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌! 💥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐍𝐎𝐖𝐍𝐈𝐄 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 🔥



Co za tempo ma ta rywalizacja! 😍 Czy tam był faul gracza Królewskich? 🧐 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/a5M4z37mpT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

Real - Barcelona 2:1. Skrót El Clasico:

🇵🇱 WOJCIECH SZCZĘSNY 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 KYLIANA MBAPPE! 🧱



W końcu go zatrzymał! 🔥 Jak Messiego na mundialu! 😳 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/qnUByAriHS — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

BS, Polsat Sport