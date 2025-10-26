Rekord świata pobity! Kosmiczny poziom zawodów w Toronto

Inne

Australijka Lani Pallister pobiła rekord świata na 800 m stylem dowolnym, uzyskując czas 7.54,00 podczas finałowego etapu Pucharu Świata na basenie 25-metrowym w Toronto. Na zakończenie imprezy czterech innych pływaków również wymazało z tabel poprzednie najlepsze wyniki.

Uśmiechnięta pływaczka z podniesionymi rękami na tle niebieskiej ściany z logo zawodów.
fot. PAP/EPA
Rekord świata pobity! Kosmiczny poziom zawodów w Toronto

Pallister była szybsza o 3,42 od amerykańskiej legendy Katie Ledecky, której rekord ustanowiła w 2022 roku. Australijka, dla której był to pierwszy rekord świata w karierze, z łatwością wygrała, wyprzedzając Nowozelandkę Erikę Fairweather, która traciła do niej aż 15 sekund.

 

Z kolei Holender Caspar Corbeau został nowym rekordzistą na 200 m stylem klasycznym i pierwszym, który złamał granicę dwóch minut, uzyskując czas 1.59,52. Poprzednim najlepszym wynikiem szczycił się Rosjanian Kiriłł Prigoda (2.00,16).

 

Amerykanka Kate Douglass poprawiła swój własny rekord globu na 100 m stylem dowolnym na 49,93, stając się pierwszą pływaczką, która ukończyła wyścig w czasie poniżej 50 sekund.

 

Węgier Hubert Kos wygrał na 100 m stylem grzbietowym czasem 48,16. Wcześniejszy rekord należał do Amerykanina Colemana Stewarta (48,33).

 

Australijka Kaylee McKeown pobiła własny rekord na dystansie 200 m stylem grzbietowym, kończąc wyścig w czasie 1.57,33. 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPŁYWANIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Janusz Szydłowski: Sport wymaga wielu zmian, a zmiany wynikają z wymiany poglądów i doświadczeń
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 