Rekord świata pobity! Kosmiczny poziom zawodów w Toronto

Pallister była szybsza o 3,42 od amerykańskiej legendy Katie Ledecky, której rekord ustanowiła w 2022 roku. Australijka, dla której był to pierwszy rekord świata w karierze, z łatwością wygrała, wyprzedzając Nowozelandkę Erikę Fairweather, która traciła do niej aż 15 sekund.

Z kolei Holender Caspar Corbeau został nowym rekordzistą na 200 m stylem klasycznym i pierwszym, który złamał granicę dwóch minut, uzyskując czas 1.59,52. Poprzednim najlepszym wynikiem szczycił się Rosjanian Kiriłł Prigoda (2.00,16).

Amerykanka Kate Douglass poprawiła swój własny rekord globu na 100 m stylem dowolnym na 49,93, stając się pierwszą pływaczką, która ukończyła wyścig w czasie poniżej 50 sekund.

Węgier Hubert Kos wygrał na 100 m stylem grzbietowym czasem 48,16. Wcześniejszy rekord należał do Amerykanina Colemana Stewarta (48,33).

Australijka Kaylee McKeown pobiła własny rekord na dystansie 200 m stylem grzbietowym, kończąc wyścig w czasie 1.57,33.