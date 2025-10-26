Selekcjoner reprezentacji Polski ma nową pracę. Właśnie to potwierdzili

Posiadający polskie obywatelstwo, urodzony w Chorwacji szkoleniowiec zastąpił zwolnionego w środę Serba Bogdana Karaicica, któremu podziękowano po siedmiu spotkaniach tego sezonu w lidze i pucharach. Aris Bentsson Saloniki przegrał wszystkie trzy mecze w greckiej ekstraklasie, a w Pucharze Europy, w którym w grupie A jednym z jego rywali jest Śląsk Wrocław, wygrał dwa z czterech spotkań.

Urodzony 9 stycznia 1976 roku w Slavonskim Brodzie Milicic, który z reprezentacją Polski sięgnął po największe sukcesy w mistrzostwach Europy w ostatnim półwieczu (czwarte miejsce w 2022 i szóste w 2025 roku), prowadził w poprzednich latach dwa inne znane europejskie zespoły. W sezonie 2022/23 utrzymał w tureckiej ekstraklasie Besiktas Stambuł (obejmował zespół z dorobkiem 2-13, uzyskał z nim bilans 8-7). Latem 2023 przejął drużynę GeVi Napoli i sięgnął z nią w lutym 2024 sensacyjnie po Puchar Włoch, by jednak - po nieudanym początku następnego sezonu ligowego - nie utrzymać posady.

Wcześniej odnosił jako szkoleniowiec znaczące sukcesy w rozgrywkach nad Wisłą, sięgając po trzy tytuły mistrza Polski (w 2018 i 2019 roku z Anwilem Włocławek oraz w 2021 ze Stalą Ostrów Wielkopolski), dwa krajowe puchary (2020 z Anwilem i 2022 ze Stalą) oraz dwa Superpuchary (2017 Anwil, 2022 Stal).