Sun nie zaświeciła w Kantonie. Tytuł dla Li

Rozstawiona z "2" Amerykanka Ann Li i Nowozelandka Lulu Sun rywalizowały w finale turnieju rangi WTA 250 w Kantonie. Początkowe fragmenty były wyrównane, obie panie miały swoje szanse na przełamania, lecz ostatecznie w pierwszej partii nie ujrzeliśmy ani jednego.

Premierowy set rozstrzygnął się zatem w tie-breaku. Jego od prowadzenia 3:0 rozpoczęła Sun, jednak w dalszej fazie inicjatywę przejęła Li. Amerykanka triumfowała do sześciu, zbliżając się do końcowej wiktorii.

Li poszła za ciosem w drugiej odsłonie zmagań i błyskawicznie odskoczyła na 3:0 z dwoma przełamaniami. Sun odrobiła jedno z nich, by w kolejnym gemie ponownie stracić serwis. Amerykanka dowiozła korzystny rezultat do końca, odnosząc zwycięstwo w całym turnieju w Kantonie.

Dla Li to drugi tytuł w głównym cyklu w dotychczasowej karierze. W 2021 była najlepsza na Teneryfie (WTA 250).

Ann Li - Lulu Sun 7:6(6), 6:2