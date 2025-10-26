SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova. Relacja live i wynik na żywo
Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova to hitowe starcie drugiej kolejki SuperLegi. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl.
Tych drużyn nie trzeba nikomu przedstawiać. Zarówno Perugia jak i Cucine Lube to jedne z najbardziej utytułowanych włoskich zespołów, a także medaliści z zeszłego sezonu.
Obie ekipy mają rachunki do wyrównania. W poprzednim sezonie to właśnie siatkarze z Civitanovy pozbawili Perugię szans na mistrzostwo Włoch. W półfinale odwrócili losy rywalizacji i mimo, że przegrali dwa pierwsze spotkania, triumfowali w trzech kolejnych i zapewnili sobie udział w wielkim finale.
Ostatecznie SuperLegę zakończyli jednak na drugiej pozycji, w walce o złoto ulegając Itasowi Trentino. Perugia zdobyła brązowe medale.
Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.