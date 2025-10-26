SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova to hitowe starcie drugiej kolejki SuperLegi. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl.

Tych drużyn nie trzeba nikomu przedstawiać. Zarówno Perugia jak i Cucine Lube to jedne z najbardziej utytułowanych włoskich zespołów, a także medaliści z zeszłego sezonu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalny występ polskiej siatkarki w Japonii! 32 punkty i zwycięstwo

 

Obie ekipy mają rachunki do wyrównania. W poprzednim sezonie to właśnie siatkarze z Civitanovy pozbawili Perugię szans na mistrzostwo Włoch. W półfinale odwrócili losy rywalizacji i mimo, że przegrali dwa pierwsze spotkania, triumfowali w trzech kolejnych i zapewnili sobie udział w wielkim finale. 

 

Ostatecznie SuperLegę zakończyli jednak na drugiej pozycji, w walce o złoto ulegając Itasowi Trentino. Perugia zdobyła brązowe medale. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASUPERLEGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 