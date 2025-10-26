Tych drużyn nie trzeba nikomu przedstawiać. Zarówno Perugia jak i Cucine Lube to jedne z najbardziej utytułowanych włoskich zespołów, a także medaliści z zeszłego sezonu.

Obie ekipy mają rachunki do wyrównania. W poprzednim sezonie to właśnie siatkarze z Civitanovy pozbawili Perugię szans na mistrzostwo Włoch. W półfinale odwrócili losy rywalizacji i mimo, że przegrali dwa pierwsze spotkania, triumfowali w trzech kolejnych i zapewnili sobie udział w wielkim finale.

Ostatecznie SuperLegę zakończyli jednak na drugiej pozycji, w walce o złoto ulegając Itasowi Trentino. Perugia zdobyła brązowe medale.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport