Tak hiszpańskie media skomentowały El Clasico. Co za słowa o Szczęsnym!

„BMV zmienia bieg Klasyku” – napisał dziennik „Marca”, odnosząc się do trzech gwiazd Realu, czyli Jude’a Bellinghama, Kyliana Mbappe i Viniciusa Juniora.

Według gazety „Królewscy” zasłużyli na zwycięstwo, a powinni wygrać zdecydowanie wyżej. Powiększyli przewagę w tabeli, ale przede wszystkim poradzili sobie ze swoimi „demonami” po czterech porażkach z drużyną Hansiego Flicka w poprzednim sezonie.

Jak zauważyła „Marca”, francuski napastnik jest koszmarem Barcelony, której strzelił jej już sześć bramek w białej koszulce, nie licząc tych zdobywanych jeszcze w barwach Paris Saint-Germain.

Prasa podkreśla, że „Barca” grała w niedzielę osłabiona, bez takich kluczowych zawodników, jak Robert Lewandowski czy Raphinha, a największa gwiazda drużyny – Lamine Yamal – był właściwie niewidoczny.

„No Lamine, no party” – napisał kataloński dziennik „La Vanguardia” dodając, że drużyna Flicka jest nie do poznania w tym sezonie. Przegrała już z PSG w Lidze Mistrzów, ligowe spotkanie z Sevillą 0:4, a teraz mecz na szczycie przeciwko Realowi.

„Tych meczów było już zbyt wiele, by nie wyciągnąć wniosków, że coś przestało działać. Ani obrona, ani atak nie są tym samym, czym zachwycała drużyna w zeszłym roku” – dodała gazeta.

Całe spotkanie rozegrał w niedzielę Szczęsny, który obronił karnego, wykonywanego przez Mbappe.

Hiszpańskie dzienniki zgodnie oceniają, że Polak był najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie. „Sport” przyznał mu wysoką „ósemkę” w 10-stopniowej skali, a „Mundo Deportivo” podkreśliło, że broniąc jedenastkę Szczęsny dał nadzieję drużynie.

„Najlepszy zawodnik Barcelony, lata świetlne przed swoimi kolegami” – oceniła „La Vanguardia”.

„Szczęsny był nieoczekiwanym bohaterem” – dodał dziennik „AS”, komentując występ Polaka, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię.

Po dziesięciu kolejkach Real Madryt prowadzi w tabeli La Ligi z 27 punktami na koncie. Druga Barcelona traci do „Królewskich” pięć punktów, a trzeci Villarreal – siedem.

W zestawieniu najlepszych strzelców zdecydowanie prowadzi Mbappe, który w lidze strzelił już 11 goli. Lewandowski ma na koncie cztery trafienia.

BS, PAP