Tokio ponownie zdobyte przez mistrzynię olimpijską!

Julian CieślakTenis

Belinda Bencic, która sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio, ponownie okazała się najlepsza w stolicy Japonii. Szwajcarka pokonała w finale turnieju WTA 500 Czeszkę Lindę Noskovą.

Dwie tenisistki z nagrodami w kształcie ozdobnych talerzy.
fot. PAP/EPA
Linda Noskova i Belinda Bencic po finałowym meczu w Tokio

Belinda Bencic z Tokio ma świetne wspomnienia. W 2021 - podczas igrzysk olimpijskich - wywalczyła dwa medale: złoty w singlu i srebrny w deblu. Teraz Szwajcarka ponownie pokazała się ze świetnej strony w stolicy Japonii.

 

Bencic rywalizowała w finale turnieju WTA 500 w Lindą Noskovą. Początkowe fragmenty meczu były wyrównane, lecz od 2:2 inicjatywę przejęła Szwajcarka, która odniosła w pierwszym secie triumf 6:2.

 

W drugiej partii Bencic potwierdziła swoją wyższość. Kluczowy był ósmy gem przy wyniku 4:3. To właśnie wtedy Szwajcarka zdobyła przełamanie, które chwilę później potwierdziła własnym podaniem, zwyciężając całe spotkanie i tym samym turniej w Tokio.

 

Dla Bencic to dziewiąty tytuł w głównym cyklu w karierze. Poprzednio - w lutym - najlepsza była w Abu Zabi.

 

Belinda Bencic - Linda Noskova 6:2, 6:3

