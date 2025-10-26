Tokio ponownie zdobyte przez mistrzynię olimpijską!

Belinda Bencic z Tokio ma świetne wspomnienia. W 2021 - podczas igrzysk olimpijskich - wywalczyła dwa medale: złoty w singlu i srebrny w deblu. Teraz Szwajcarka ponownie pokazała się ze świetnej strony w stolicy Japonii.

Bencic rywalizowała w finale turnieju WTA 500 w Lindą Noskovą. Początkowe fragmenty meczu były wyrównane, lecz od 2:2 inicjatywę przejęła Szwajcarka, która odniosła w pierwszym secie triumf 6:2.

W drugiej partii Bencic potwierdziła swoją wyższość. Kluczowy był ósmy gem przy wyniku 4:3. To właśnie wtedy Szwajcarka zdobyła przełamanie, które chwilę później potwierdziła własnym podaniem, zwyciężając całe spotkanie i tym samym turniej w Tokio.

Dla Bencic to dziewiąty tytuł w głównym cyklu w karierze. Poprzednio - w lutym - najlepsza była w Abu Zabi.

Belinda Bencic - Linda Noskova 6:2, 6:3