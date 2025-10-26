Trzecie z rzędu zwycięstwo! Obrońcy tytułu w kapitalnej formie

Ich kanadyjski lider, król strzelców i MVP poprzedniego sezonu, 27-letni Shai Gilgeous-Alexander, który w poprzedniej kolejce w wygranym po dwóch dogrywkach meczu z Indiana Pacers zdobył największą w karierze liczbę punktów - 55, tym razem ukończył spotkanie z dorobkiem 30, z czego 17 uzyskał w trzeciej kwarcie.

ZOBACZ TAKŻE: Wynagrodzenia w żeńskim sporcie znacznie wzrosną. To już pewne

Z uznaniem wyrażał się o nim trener Mark Daigneault. - Jego stałe postępy to efekt pracy, którą stale wykonuje. Nie spoczywa na laurach. Jest gotowy do pierwszego meczu, jak i do wszystkich 82 spotkań w sezonie - powiedział szkoleniowiec.

O jeden punkt więcej uzyskał tego wieczora o cztery lata młodszy Chet Holmgren. Gwiazdor Oklahomy do ostatniej chwili nie był pewny występu w tym spotkaniu z powodu bólu pleców, a w raporcie przedmeczowym był uznany za kontuzjowanego. Holmgren w chwilach wolnych od gry poddawał się masażowi pleców, zaliczył double-double, gdyż do swoich rekordowych w sezonie 31 pkt dodał 11 zbiórek. Trafił 8 z 12 rzutów z gry, w tym 6 z 8 za trzy punkty.

Zespół Atlanty poniósł pierwszą porażkę w rozgrywkach, po dwóch poprzednich zwycięstwach, ale musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Jalena Johnsona, Łotysza Kristapsa Porzingisa i Francuza Zaccharie Risachera. W ekipie gospodarzy wyróżnili się Nickeil Alexander-Walker - 17 pkt oraz Trae Young - 15 i 10 asyst.

Drugie z rzędu tzw. triple-double uzyskał w sobotę serbski środkowy Nikola Jokic, który zanotował 14 pkt, 14 zbiórek i 15 asyst, a jego Denver Nugggets pokonali we własnej hali Phoenix Suns 133:111. Najlepszymi strzelcami drużyny gospodarzy byli Jamal Murray - 23, Christian Braun - 20 i Aaron Gordon - 17. W zespole z Arizony najskuteczniejsi byli Devin Booker - 31 i Grayson Allen - 17.