Trzy walki, ponad pół miliona złotych! Rębecki z kolejnym bonusem

Rębecki przegrał dwie pierwsze rundy, w których Klein był lepsze w płaszczyźnie stójkowej. W trzeciej odsłonie Polak musiał zaryzykować i tak też zrobił. Obalił rywala i rozbijał go w parterze.

Na skończenie przed czasem nie starczyło czasu. Słowak przetrwał kryzys, a dodatkowo dokończył starcie z koszmarnie wyglądającą kontuzją nogi. Zapewne, gdyby musiał wstać i bić się w stójce, to sędzie nie dopuściłby go do dalszej rywalizacji. Dwóch sędziów dało zwycięstwo Kleinowi, a jeden widział remis.

Świetny bój doceniło samo UFC, które przyznało temu pojedynkowi bonus za najlepszą walkę wieczoru. Oznacza to, że na konto Polaka wpłynie 50 tysięcy dolarów. Dla Rębeckiego to trzecia taka nagroda z rzędu. Wcześniej otrzymywał je za starcia z Myktybekiem Orolbaiem oraz Chrisem Duncanem. Z samych bonusów za trzy ostatnie walki "Rebeastie" zarobił ponad pół miliona złotych.

Ponadto bonusy za występ wieczoru otrzymali Valter Walker oraz Quillan Salkilld.

IM, Polsat Sport