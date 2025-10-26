Wielki talent górą w tenisowym turnieju

Tenis

W finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Bazylei Brazylijczyk Joao Fonseca pokonał 6:3, 6:4 rozstawionego z numerem ósmym Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę.

Młody tenisista w białej czapeczce z daszkiem trzyma rakietę tenisową.
fot. PAP
Joao Fonseca

  • Fonseca po raz pierwszy triumfował w turnieju ATP 500
  • Wygrana zapewniła mu awans do pierwszej trzydziestki rankingu AT

Fonseca, klasyfikowany na 46. pozycji w rankingu ATP, w półfinale pokonał 7:6 (7-4), 7:5 wyżej klasyfikowanego (42.) Hiszpana Jaume Munara. Ten natomiast w drugiej rundzie pokonał Amerykanina Bena Sheltona, pogromcę Kamila Majchrzaka z pierwszej rundy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka z tytułem WTA! Finał pełen emocji

 

Brazylijczyk po raz pierwszy triumfował w turnieju ATP 500. Dzięki wygranej awansował do pierwszej trzydziestki światowego rankingu.

 

Wcześniej Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek przegrali w finale debla z najwyżej rozstawionym hiszpańsko-argentyńskim duetem Marcelem Granollersem i Horacio Zeballosem 2:6, 5:7.

 

 

Wynik meczu finałowego:

 

Joao Fonseca (Brazylia) - Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania, 8) 6:3, 6:4. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JOAO FONSECATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Alex de Minaur. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 