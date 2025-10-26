Wielki talent górą w tenisowym turnieju
W finale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Bazylei Brazylijczyk Joao Fonseca pokonał 6:3, 6:4 rozstawionego z numerem ósmym Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę.
- Fonseca po raz pierwszy triumfował w turnieju ATP 500
- Wygrana zapewniła mu awans do pierwszej trzydziestki rankingu AT
Fonseca, klasyfikowany na 46. pozycji w rankingu ATP, w półfinale pokonał 7:6 (7-4), 7:5 wyżej klasyfikowanego (42.) Hiszpana Jaume Munara. Ten natomiast w drugiej rundzie pokonał Amerykanina Bena Sheltona, pogromcę Kamila Majchrzaka z pierwszej rundy.
Wcześniej Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek przegrali w finale debla z najwyżej rozstawionym hiszpańsko-argentyńskim duetem Marcelem Granollersem i Horacio Zeballosem 2:6, 5:7.
Wynik meczu finałowego:
Wynik meczu finałowego:

Joao Fonseca (Brazylia) - Alejandro Davidovich Fokina (Hiszpania, 8) 6:3, 6:4.