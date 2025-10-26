Wynagrodzenia w żeńskim sporcie znacznie wzrosną. To już pewne

Sytuacja między zawodniczkami północnoamerykańskiej ligi zawodowej, które uważają się za słabo wynagradzane, a kierownictwem WNBA, w tym komisarz Cathy Engelbert, nadal jest napięta. Englebert znalazła się w ogniu krytyki i stała się celem ataków gwiazd rozgrywek, które zakończyły się na początku października.

Silver, szef NBA i największy udziałowiec WNBA, u progu nowego sezonu rywalizacji koszykarzy był pytany o opinię na temat znaczącej różnicy między udziałem zawodników w przychodach NBA (ok. 50 proc.) a udziałem zawodniczek w przychodach WNBA (9,3 proc.).

- Nie sądzę, żebyśmy mieli myśleć w kategoriach procentowych, ponieważ przychody NBA są o wiele wyższe – zauważył Silver.

- Musimy patrzeć na pensje w kategoriach bezwzględnych. Wynagrodzenia znacznie wzrosną po wynegocjowaniu nowego układu zbiorowego pracy, bo zawodniczki na to zasługują - zapewnił.

Podczas lipcowego Meczu Gwiazd WNBA zawodniczki, na znak protestu przeciwko zaniżonym ich zdaniem zarobkom, wystąpiły w koszulkach z napisem „Zapłaćcie nam, co jesteście nam winni”.

Kolejny układ zbiorowy pracy musi zostać podpisany do 31 października. Termin ten może jednak ulec przesunięciu, gdyż jego kolejne niedotrzymanie może doprowadzić do impasu i spowodować „lokaut”, czyli wstrzymania pracy z powodu braku umowy, czego NBA doświadczyła m.in. w latach 1998-1999 i 2011.