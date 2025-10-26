Zdjęcie, które wkurzyło polskiego trenera

Grzegorz Michalewski: Jakie ma pan wspomnienia związane z Henrykiem Gruthem?

Chris Baltisberger: Przez długi czas był trenerem w naszej organizacji, a także szefem rozwoju zawodników i pamiętam, że był naprawdę dobrym trenerem. Mam na myśli nie tylko techniczny hokej, ale budował nasze charaktery, zawsze stawiał na uczciwą pracę oraz na pokorę.

Był wymagający?

Zawsze tak pracował, że nawet jeśli prowadzisz w meczu, to nie bądź arogancki, tylko po prostu rób swoją pracę. On miał duży wpływ na mój rozwój, na moją mentalność.

Przekazał mi takie ważne przesłanie, że talent może ciebie zaprowadzić daleko, ale jeżeli chcesz wejść na wyższy poziom, to musisz mieć odpowiednie nastawienie mentalne.

Jak wyglądały treningi, które on prowadził?

Były urozmaicone, zwłaszcza te letnie. Pamiętam, że był wielkim fanem koszykówki, zresztą jego córka była znaną koszykarką. Latem często graliśmy w kosza, co było dobrym elementem taktycznym dla hokeja na lodzie w czasie przygotowań do nowego sezonu.

Chciałbym zapytać o jakąś historię związaną z Henrykiem Gruthem, która utkwiła panu w pamięci.

Pamiętam, jak graliśmy przeciwko jednej drużynie, która przed meczem z nami mówiła, że chce nas zbić. Rozdawali zdjęcia przedstawiające zabijanie lwa, a on się bardzo wkurzył, bo nie powinni byli nas tak traktować. Zwykle nie był emocjonalny, ale kiedy ktoś go wkurzył, to miało to dla niego duże znaczenie.