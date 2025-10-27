Ambitny cel nowej gwiazdy reprezentacji Polski. Chce zdobyć złoto na igrzyskach

Semirunnij był jedną z gwiazd mistrzostw Polski na dystansach, inaugurujących oficjalnie sezon w krajowych panczenach, którego najważniejszą częścią będą igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Urodzony w Jekaterynburgu łyżwiarz w Tomaszowie Mazowieckim zdobył dwa złote medale na najdłuższych dystansach. Świetnie spisał się na 10 000 m. Swoim przejazdem w czasie 12.51,79 poprawił rekord Polski, należący od 20 lat do Pawła Zygmunta. 22-latek uzyskał wynik lepszy o blisko 28 s, ale nie był to jego najlepszy czas w karierze.

- Mogę jeździć szybciej, bo czas z mistrzostw świata w Hamar był prawie dwie sekundy lepszy – podkreślił dwukrotny medalista tegorocznych MŚ.

Uzyskany przez niego na zawodach w Norwegii lepsze od rekordów kraju rezultaty na 5000 i 1000 m nie zostały jednak zapisane w tabelach, ponieważ 22-letni zawodnik nie miał jeszcze polskiego obywatelstwa. Otrzymał je sierpniu, dzięki czemu będzie mógł wystartować w biało-czerwonych barwach w nadchodzących zimowych igrzyskach olimpijskich.

- Ostatnio coraz częściej dostaję pytania, czy będę walczył o olimpijski medal. Odpowiadam, że tak, bo chcę wygrywać na każdych zawodach, w których startuję. Nieważne, czy są to mistrzostwa Polski, Puchar Świata, czy igrzyska. Do Mediolanu też pojadę walczyć o złoto – przyznał w rozmowie z PAP.

Wcześniej jednak podopieczny trenera Rolanda Cieślaka wystartuje w Pucharze Świata, którego cykl otworzą zawody w Salt Lake City (14-16 listopada) oraz tydzień później w Calgary.

Jak zapewnił Semirunnij, jest dobrze przygotowany do sezonu.

– Mamy za sobą wiele zgrupowań, m.in. w Hiszpanii, Tomaszowie Mazowieckim i Jakuszycach. To był najlepszy okres przygotowawczy w mojej karierze, bo na każdym zgrupowaniu mieliśmy zapewnione świetne warunki i mogłem skupić się tylko na treningach. Forma już jest, ale ze startu na start powinno być lepiej. Wkrótce ruszamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie będziemy mogli trenować na najszybszych torach – tłumaczył łyżwiarz, który od dwóch lat mieszka w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodał, że jego ulubionym dystansem jest 10 000 m. – Mogę na nim wyłączyć głowę i po prostu jechać – przekonywał rekordzista kraju.

KN, PAP