Betclic 1 Liga: Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.

Wieczysta z dorobkiem 23 punktów znajduje się w górnej części tabeli, walcząc o awans do Ekstraklasy. Jednak ostatnio piłkarze z Krakowa gorzej się prezentują. W poprzedniej kolejce zremisowali 3:3 z GKS-em Tychy, a przed przerwą reprezentacyjną przegrali z Odrą Opole 0:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera

 

Pogoń zgromadziła do tej pory o jedno "oczko" mniej od swojego rywala. Podopieczni Piotra Stokowca od pięciu kolejek są niepokonani. W tym czasie pokonali Stal Mielec, ŁKS Łódź i Pogoń Siedlce, a zremisowali z Górnikiem Łęczna oraz Ruchem Chorzów.

 

