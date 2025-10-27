Betclic 1 Liga: Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo
Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.
Wieczysta z dorobkiem 23 punktów znajduje się w górnej części tabeli, walcząc o awans do Ekstraklasy. Jednak ostatnio piłkarze z Krakowa gorzej się prezentują. W poprzedniej kolejce zremisowali 3:3 z GKS-em Tychy, a przed przerwą reprezentacyjną przegrali z Odrą Opole 0:2.
ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera
Pogoń zgromadziła do tej pory o jedno "oczko" mniej od swojego rywala. Podopieczni Piotra Stokowca od pięciu kolejek są niepokonani. W tym czasie pokonali Stal Mielec, ŁKS Łódź i Pogoń Siedlce, a zremisowali z Górnikiem Łęczna oraz Ruchem Chorzów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.Przejdź na Polsatsport.pl