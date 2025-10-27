Dziwny mecz w Szczecinie. Pierwsza porażka siatkarek Chemika

Policzanki rozpoczęły to spotkanie od trzech wygranych akcji, ale siatkarki BKS szybko odrobiły straty (5:5), a później przejęły inicjatywę. Drużyna z Bielska-Białej miała wyraźną przewagę w ataku i uzyskała wyraźną przewagę (9:13, 11:19 - po asie Kertu Laak); dobrze w tym fragmencie seta prezentowała się Martyna Borowczak. Końcówka pod kontrolą zespołu BKS, a seta zakończyła skutecznym atakiem Laak (17:25).

Druga odsłona zupełnie odwróciła sytuację. Tym razem to policzanki szybko wypracowały wyraźną przewagę przy zagrywkach Natalii Mędrzyk (11:5) i w dalszej części kontrolowały sytuację. Zadanie ułatwiały im rywalki, które zupełnie się pogubiły i nie były w stanie nawiązać walki. Po błędzie bielszczanek, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (18:8), as Wiktorii Przybyło dał piłkę setową (24:13), a atak Julii Orzoł ustalił wynik na 25:15.

Trzeci set przyniósł nieprawdopodobną serię punktów zdobytych przez ekipę z Bielska-Białej - od stanu 5:6 do... 5:16 wygrały dziesięć kolejnych akcji przy zagrywkach Wiktorii Szewczyk. Ta seria właściwie rozstrzygnęła seta. Siatkarki BKS spokojnie zmierzały po wygraną, choć policzanki w końcówce ugrały jeszcze kilka punktów, broniąc pięć piłek meczowych. Ich serię przerwała jednak skutecznym atakiem Kertu Laak (20:25).

Siatkarki BKS uzyskały przewagę w czwartej odsłonie, gdy dwoma asami popisała się Aleksandra Gryka (5:8). Przyjezdne utrzymywały punktowy dystans w środkowej części seta (13:18). Chemik próbował nawiązać walkę, ale udane akcje przeplatał błędami. W efekcie bielszczanki spokojnie zmierzały po komplet punktów. Piłkę meczową wywalczyła Martyna Borowczak, a po chwili mocnym uderzeniem Kertu Laak zakończyła rywalizację w tym spotkaniu (20:25).

Skrót meczu Chemik - BKS:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Natalia Mędrzyk (18), Weronika Gierszewska (15) – Chemik; Kertu Laak (23), Reka Bozoki-Szedmak (11), Martyna Borowczak (11), Aleksandra Gryka (10) – BKS. MVP: Kertu Laak (20/48 = 42% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

Lotto Chemik Police – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 1:3 (17:25, 25:15, 20:25, 20:25)

Chemik: Julia Orzoł, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Kinga Różyńska, Katarzyna Partyka – Julia Hewelt, Wiktoria Przybyło, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Matylda Grabowska. Trener: Dawid Michor.

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Klaudia Nowakowska, Zuzanna Suska (libero), Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Ljubica Kecman. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

