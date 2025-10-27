Co z Hurkaczem? ATP ogłasza, już wszystko jasne

Tenis

Kamil Majchrzak utrzymał 70. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Na 77. pozycji plasuje się pauzujący od lata po operacji kolana Hubert Hurkacz.

Hubert Hurkacz uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Co z Hurkaczem? ATP ogłasza, już wszystko jasne

Nadal prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Włochem Jannikiem Sinnerem i Niemcem Alexandrem Zverevem.

 

Majchrzak w minionym tygodniu odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Bazylei, a następnie w kwalifikacjach do imprezy rangi 1000 w Paryżu.

TENISTURNIEJE ATP I WTA
