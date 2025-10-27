Dramat legendy. Długa przerwa, to już potwierdzone

Belgijski pomocnik doznał kontuzji podczas sobotniego meczu Serie A z Interem Mediolan, chwilę po strzeleniu rzutu karnego. Napoli wygrało 3:1 i powróciło na szczyt tabeli. W klubie wyczuwa się jednak nastrój powagi po kolejnej kontuzji w zespole.

Listę zawodników narzekających na zdrowie wcześniej otwierali Belg Romelu Lukaku, Słowak Stanislav Lobotka, Kosowianin Amir Rrahmani i Duńczyk Rasmus Hojlund. Po meczu z Interem urazu nabawił się także brazylijski napastnik David Neres.

Zaraz po oddaniu strzału De Bruyne skrzywił się z bólu i poprosił o zmianę, co wzbudziło niepokój na ławce rezerwowych. To kontuzja, która ma niepokojące precedensy, ponieważ Belg przeszedł operację tego samego mięśnia w 2023 roku.

Badania przeprowadzone w szpitalu Pineta Grande potwierdziły najgorszy scenariusz: poważny uraz prawego ścięgna podkolanowego, który będzie wymagał długiego okresu rekonwalescencji, co najmniej do końca lutego. To oznacza, że trener Antonio Conte długo nie będzie mógł skorzystać ze swojej kluczowej postaci w ofensywie Napoli.

Kontuzja przerwała jedenasty występ 34-letniego De Bruyne w barwach Napoli, odkąd latem przybył do klubu na zasadzie wolnego transferu po opuszczeniu Manchesteru City. W tym sezonie strzelił cztery gole w ośmiu meczach ligowych i wystąpił w trzech spotkaniach Ligi Mistrzów.

Belgijski reprezentant spędził 10 lat w Premier League, zdobywając sześć tytułów mistrzowskich i potrójną koronę w 2023 roku — obejmującą ligę, Ligę Mistrzów i Puchar Anglii.

