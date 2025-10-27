Juventus zwolnił trenera. Weekendowa porażka przelała czarę goryczy
Chorwat Igor Tudor został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Juventusu Turyn - poinformował włoski klub. "Stara Dama" nie wygrała żadnego z ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W niedzielę w Serie A przegrała z Lazio Rzym 0:1 i w tabeli zajmuje ósme miejsce.
Juventus sezon ligowy zaczął od trzech zwycięstw, ale trzy kolejne mecze zremisował, a następne dwa przegrał. Przez miesiąc w Serie A nie zdobył nawet gola. Wygrać nie zdołał też żadnego z trzech spotkań w Lidze Mistrzów.
Tudor pracował w Turynie od marca. Nazwisko jego następcy nie jest znane. Tymczasowo zespół będzie prowadził szkoleniowiec rezerw Massimo Brambilla.