Chorwat Igor Tudor został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Juventusu Turyn - poinformował włoski klub. "Stara Dama" nie wygrała żadnego z ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W niedzielę w Serie A przegrała z Lazio Rzym 0:1 i w tabeli zajmuje ósme miejsce.

Juventus zwolnił trenera. Weekendowa porażka przelała czarę goryczy

Juventus sezon ligowy zaczął od trzech zwycięstw, ale trzy kolejne mecze zremisował, a następne dwa przegrał. Przez miesiąc w Serie A nie zdobył nawet gola. Wygrać nie zdołał też żadnego z trzech spotkań w Lidze Mistrzów.

 

Tudor pracował w Turynie od marca. Nazwisko jego następcy nie jest znane. Tymczasowo zespół będzie prowadził szkoleniowiec rezerw Massimo Brambilla.

