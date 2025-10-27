Kamil Grosicki przekazał smutną wiadomość. Pożegnał bliską osobę
Kapitan Pogoni Szczecin i legenda reprezentacji Polski, Kamil Grosicki, przekazał smutną wiadomość. W emocjonalnym wpisie na Instagramie poinformował o śmierci swojej ukochanej babci, która - jak sam podkreślił - była jego największym wsparciem i najwierniejszym kibicem przez całe życie.
W poruszającym poście Grosicki zamieścił czarno-białe zdjęcie, na którym widać go przy łóżku uśmiechniętej babci. Towarzyszył mu wpis ciepłych wspomnień. Z relacji piłkarza wynika, że babcia była przy nim od najmłodszych lat - troszczyła się o niego, wspierała w trudnych chwilach i zawsze wierzyła w jego możliwości. To właśnie ona, jak napisał Grosicki, nauczyła go życiowych wartości, które towarzyszyły mu w sportowej karierze.
Reprezentant Polski przyznał, że babcia była jego największą fanką. Śledziła każdy mecz z jego udziałem, niezależnie od miejsca i rangi rozgrywek - zarówno w Polsce, jak i podczas jego występów za granicą. Grosicki niejednokrotnie wspominał, że obecność babci na trybunach była dla niego źródłem motywacji, a jej doping dodawał mu skrzydeł.
"Była moim najwierniejszym kibicem. Oglądała każdy mój mecz, czy to w klubie, czy w reprezentacji, była na stadionach w Polsce, Anglii, Francji. Zawsze przy mnie, zawsze wierna" - napisał skrzydłowy Pogoni. W dalszej części wpisu podziękował babci za wszystko, co dla niego zrobiła i dodał, że wspomnienia związane z nią pozostaną z nim na zawsze.