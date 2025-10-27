Katarzyna Kawa - Lucia Bronzetti na żywo. WTA w Cennaju. Relacja live i wynik online

Po przejściu kwalifikacji i porażce w pierwszej rundzie podczas turnieju WTA 250 w Guangzhou Katarzyna Kawa przystępuje do kolejnych zmagań głównego cyklu. Tym razem Polka bierze udział w "250" w Cennaju.

W 1/16 finału imprezy w Indiach 127. w rankingu WTA Kawa mierzy się z wyżej notowaną przeciwniczką. Jest nią bowiem 91. na światowej liście Lucia Bronzetti. Włoszka w drabince została rozstawiona z numerem 5.

Dla obu zawodniczek jest to pierwsza bezpośrednia potyczka.

