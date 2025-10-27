Lakersi wygrywają bez LeBrona i Doncica. W tle rekord kariery

Koszykarze Los Angeles Lakers, bez kontuzjowanych Luki Doncica i LeBrona Jamesa, odnieśli drugie zwycięstwo w lidze NBA. Pokonali na wyjeździe Sacramento Kings 127:120. Gwiazdorów zastąpił w niedzielę Austin Reaves, który zdobył 51 punktów, ustanawiając rekord kariery.

Słoweniec Doncic, który znakomicie rozpoczął sezon zdobywając w dwóch pierwszych meczach 43 i 49 punktów, nabawił się kontuzji palca lewej ręki oraz stłuczenia lewej nogi i będzie musiał pauzować. Dołączył tym samym do 40-letniego Jamesa, który czeka na pierwszy mecz w swoim historycznym, 23. sezonie w NBA. Ma problemy z rwą kulszową i przechodzi rehabilitację.





ZOBACZ TAKŻE: Co za końcówka, King wygrywa we Włocławku!

Pod nieobecność największych gwiazd liderem zespołu okazał się 27-letni rzucający obrońca Reaves, który zdobywając 51 punktów poprawił o sześć swój poprzedni rekord, ustanowiony w lutym w meczu z Indiana Pacers. W hali Golden 1 Center w Sacramento trafił sześć z 12 rzutów za dwa punkty, sześć z 10 za trzy (przekroczył granicę 500 celnych w karierze) i 21 z 22 wolnych. Był bliski uzyskania czwartego w karierze tzw. triple-double, gdyż miał także 11 zbiórek i dziewięć asyst.

- Cieszy takie osiągnięcie. Zwłaszcza w wieczór, w którym nie ma Luki, LeBrona, Jaxsona (Hayesa), trzeba wyjść na boisko i być ważnym graczem dla drużyny. Nie myślałem jednak: musisz zdobyć 50 punktów. Myślałem: zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby pomóc drużynie wygrać - powiedział bohater meczu.

Reaves został czwartym koszykarzem NBA w ostatnich 40 latach, który w ligowym meczu uzyskał minimum 50 pkt, 11 zbiórek i dziewięć asyst, dołączając do Doncica, Russella Westbrooka (dwa takie spotkania) i Jamesa Hardena (także dwa). Ostatnim graczem Lakers, który miał takie statystyki był Elgin Baylor, który 13 lutego 1963 r. w meczu z Boston Celtics zanotował 50 pkt, 15 zb. i 11 as.

W niedzielę Reavesa w ekipie „Jeziorowców” wspierali reprezentant Bahamów Deandre Ayton - 22 i 15 zb. oraz Japończyk Rui Hachimura - 18 pkt.

Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Zach LaVine - 32 i DeMar DeRozan - 21, a z double-double kończyli spotkanie Niemiec Dennis Schroeder - 18 pkt, 12 asyst i Litwin Domantas Sabonis - 10 i 14 zbiórek.

ST, PAP