ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom na żywo. TAURON Liga. Relacja live i wynik online

Rozgrywki TAURON Ligi rozpędzają się na dobre. W spotkaniu 3. kolejki ŁKS Commercecon Łódź podejmuje we własnej hali ekipę MOYA Radomka Radom.

Oba zespoły są dotychczas niepokonane. Gospodynie mają jednak rozegrane tylko jedno spotkanie - zwyciężyły 3:1 z UNI Opole. Gościnie natomiast odniosły wiktorie bez straty seta z Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz #VolleyWrocław.

W zeszłym sezonie ŁKS i Radomka mierzyły się trzykrotnie: 3:1, 3:0, 3:0 triumfowały zawodniczki z Łodzi.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.