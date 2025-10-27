Trzecie zwycięstwo w Tauron Lidze! Siatkarki Radomki wygrały w Łodzi

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki z Radomia (3:8) i cały pierwszy set toczył się pod ich dyktando. Podopieczne trenera Jakuba Głuszaka miały wyraźną przewagę w ofensywie, dołożyły trzy punkty zagrywką i utrzymywały wyraźną przewagę (9:14, 14:20). W ostatniej akcji Weronika Szlagowska zatrzymała blokiem atak rywalek (17:25).

W drugim secie role się odwróciły i to łodzianki od początku nadawały ton wydarzeniom na boisku. Szybko uzyskały przewagę (7:4 - po asie Regiane Bidias), którą powiększyły po serii pięciu wygranych akcji (18:11). Grały skuteczniej w ofensywie, a radomianki miały problemy ze skończeniem ataków. Seta zakończył serwis przyjezdnych w siatkę (25:20). Radomka przegrała pierwszą partię w tym sezonie, co oznacza, że w Tauron Lidze nie ma już drużyn bez straconego seta.

Siatkarki ŁKS kontynuowały dobrą grę na początku trzeciej partii (9:5). Odskoczyły rywalkom na pięć oczek (12:7), ale ekipa z Radomia zerwała się do walki i odrobiła straty (16:17). Końcówka seta przyniosła sporo emocji - przyjezdne miały trzy punkty zaliczki (19:22), a łodzianki wyrównały po dwóch atakach Regiane Bidias (23:23). Dwa ostatnie słowa należały jednak do Julie Lengweiler, która najpierw skutecznie zaatakowała, a po chwili zaserwowała w końcową linię, rozstrzygając seta na korzyść Radomki (23:25).

W pierwszych akcjach czwartego seta lepsza była ekipa z Radomia (1:4), która zaczęła jednak popełniać błędy i przegrała serię akcji (9:5). Od tego momentu łodzianki złapały wiatr w żagle i powiększały przewagę (15:10, 20:12). Miały wyraźną przewagę w ataku, lepiej punktowały blokiem, a ważną rolę w tej drużynie odegrała Regiane Bidias. Zepsuta zagrywka radomianek zakończyła seta (25:16).

Tie-break przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów. Przy zmianie stron, po punktowym bloku dwa oczka zaliczki miała Radomka (6:8). Mimo starań łodzianek, przyjezdne utrzymywały przewagę. W końcówce trzy ważne akcje skończyła Julie Lengweiler (11:14), a spotkanie zamknęła atakiem blok-aut Weronika Szlagowska (12:15).

Skrót meczu ŁKS - Radomka:



Najwięcej punktów: Regiane Bidias (25), Mariana Brambilla (17), Anna Obiała (11), Anastazja Hryszczuk (11), Sonia Stefanik (10) – ŁKS; Julie Lengweiler (24), Weronika Szlagowska (19), Wiktoria Szumera (11), Martyna Piotrowska (10) – Radomka. Wyrównane statystyki - atak (41%-41%), przyjęcie (56%-58%), asy 4-6, bloki 12-11, błędy własne 23-23. MVP: Julie Lengweiler (23/47 = 49% skuteczności w ataku + 1 as; 50% pozytywnego przyjęcia).

ŁKS Commercecon Łódź – Moya Radomka Radom 2:3 (17:25, 25:20, 23:25, 25:16, 12:15)

ŁKS: Anna Obiała, Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Anastazja Hryszczuk, Regiane Bidias – Anna Pawłowska (libero) oraz Daria Szczyrba, Thana Fayad, Wiktoria Kowalczyk. Trener: Adrian Chyliński.

Radomka: Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Wiktoria Szumera, Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Oleksandra Molchanova, Agata Plaga, Iga Marszałkowicz, Kateryna Zhylinska, Dagmara Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

