LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na żywo. TAURON Liga. Relacja live i wynik online

TAURON Liga rozpędza się na dobre. W spotkaniu 3. kolejki LOTTO Chemik Police podejmuje we własnej hali ekipę BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

Dotychczas w rozgrywkach ligowych lepiej radzą sobie gospodynie. Podopieczne Dawida Michora odniosły dwa zwycięstwa: przeciwko drużynom Sokół & Hagric Mogilno (3:2) i EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki (3:1).

Bielsko-Biała natomiast na inaugurację uległa KS DevelopResowi Rzeszów (1:3), a później pokonała ITA TOOLS Stal Mielec (3:1).

W zeszłym sezonie zespoły Chemika i BOSTIKU mierzyły się czterokrotnie. Za każdym razem lepsze były zawodniczki z Bielska-Białej: 3:0, 3:2, 3:0, 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.