LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na żywo. TAURON Liga. Relacja live i wynik online

Julian CieślakSiatkówka

LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to spotkanie 3. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

TAURON Liga rozpędza się na dobre. W spotkaniu 3. kolejki LOTTO Chemik Police podejmuje we własnej hali ekipę BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

 

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Weryfikacja papierowych wróżb…

 

Dotychczas w rozgrywkach ligowych lepiej radzą sobie gospodynie. Podopieczne Dawida Michora odniosły dwa zwycięstwa: przeciwko drużynom Sokół & Hagric Mogilno (3:2) i EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki (3:1).

 

Bielsko-Biała natomiast na inaugurację uległa KS DevelopResowi Rzeszów (1:3), a później pokonała ITA TOOLS Stal Mielec (3:1).

 

W zeszłym sezonie zespoły Chemika i BOSTIKU mierzyły się czterokrotnie. Za każdym razem lepsze były zawodniczki z Bielska-Białej: 3:0, 3:2, 3:0, 3:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁALOTTO CHEMIK POLICESIATKÓWKATAURON LIGATAURON LIGA 2025/26

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 