Nie tylko El Clasico! Szczęsny bronił już karne legend (ZDJĘCIA)
Pierwszy rzut karny w seniorskiej karierze Wojciech Szczęsny obronił w 2009 roku - wówczas wypożyczony do Brentford Polak obronił strzał Matta Harrolda z Wycombe Wanderers na poziomie League One. Potem tę sztukę powtarzał w meczach o większą stawkę, z coraz trudniejszymi rywalami. Przedstawiamy największe postaci, które nie wykorzystały rzutu karnego przeciwko Szczęsnemu.
Dla młodego Polaka pierwsze poważne sprawdziany nadeszły, gdy na stałe zaczął meldować się między słupkami Arsenalu. Zdołał się wykazać m.in. w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA i spotkaniu z Udinese. Wtedy 21-latek zatrzymał ikonę włoskiego futbolu - doświadczonego Antonio Di Natale. "Kanonierzy" wygrali 2:1 i awansowali do fazy grupowej (1:0 i 2:1).
W Premier League Szczęsny potwierdzał swoją wartość w meczach z wielkimi markami. W 2012 roku obronił rzut karny Dirka Kuyta, a Arsenal wygrał z Liverpoolem 2:1. Niemal rok później zatrzymał Edina Dzeko z Manchesteru City (0:2). Kilka miesięcy później był również lepszy od Christiana Benteke (1:3 z Aston Villa).
Będąc na wypożyczeniu w AS Roma obronił "jedenastkę" Neymara w 2015 roku. Wówczas rzymianie zostali zdeklasowani przez "Dumę Katalonii" 1:6 w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Po przenosinach do Juventusu obronił rzuty karne m.in. Gonzalo Higuaina (2:0 z Milanem), Francka Kessiego (0:3 również z mediolańczykami), Antonio Candrevy (3:1 z Sampdorią) i Victora Osimhena (1:2 z Napoli).
Kibicom reprezentacji Polski w pamięci pozostaje z pewnością mundial z 2022 roku. Wówczas Szczęsny obronił rzuty karne dwóch kapitanów swoich krajów: Salema Al-Dawsariego (2:0 z Arabią Saudyjską) oraz Lionela Messiego (0:2 z Argentyną).
Pierwszy rzut karny w Barcelonie 35-letni golkiper obronił podczas "El Clasico", zatrzymując Kyliana Mbappe. Mimo to, "Barca" przegrała z "Królewskimi" 1:2.
