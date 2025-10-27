Nie tylko El Clasico! Szczęsny bronił już karne legend (ZDJĘCIA)

Dla młodego Polaka pierwsze poważne sprawdziany nadeszły, gdy na stałe zaczął meldować się między słupkami Arsenalu. Zdołał się wykazać m.in. w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA i spotkaniu z Udinese. Wtedy 21-latek zatrzymał ikonę włoskiego futbolu - doświadczonego Antonio Di Natale. "Kanonierzy" wygrali 2:1 i awansowali do fazy grupowej (1:0 i 2:1).

W Premier League Szczęsny potwierdzał swoją wartość w meczach z wielkimi markami. W 2012 roku obronił rzut karny Dirka Kuyta, a Arsenal wygrał z Liverpoolem 2:1. Niemal rok później zatrzymał Edina Dzeko z Manchesteru City (0:2). Kilka miesięcy później był również lepszy od Christiana Benteke (1:3 z Aston Villa).

Będąc na wypożyczeniu w AS Roma obronił "jedenastkę" Neymara w 2015 roku. Wówczas rzymianie zostali zdeklasowani przez "Dumę Katalonii" 1:6 w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Po przenosinach do Juventusu obronił rzuty karne m.in. Gonzalo Higuaina (2:0 z Milanem), Francka Kessiego (0:3 również z mediolańczykami), Antonio Candrevy (3:1 z Sampdorią) i Victora Osimhena (1:2 z Napoli).

Kibicom reprezentacji Polski w pamięci pozostaje z pewnością mundial z 2022 roku. Wówczas Szczęsny obronił rzuty karne dwóch kapitanów swoich krajów: Salema Al-Dawsariego (2:0 z Arabią Saudyjską) oraz Lionela Messiego (0:2 z Argentyną).

Pierwszy rzut karny w Barcelonie 35-letni golkiper obronił podczas "El Clasico", zatrzymując Kyliana Mbappe. Mimo to, "Barca" przegrała z "Królewskimi" 1:2.

Poniżej przedstawiamy największe postaci, które nie wykorzystały rzutu karnego przeciwko Wojciechowi Szczęsnemu.