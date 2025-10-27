Niemcy największym rywalem Polaków w walce o igrzyska? Wymowne wyniki sondażu

Kandydatura miasta, która ma zostać zgłoszona do MKOl, dotyczy organizacji igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku.

Krytycy kandydatury Monachium z wielkim rozczarowaniem zareagowali na ogłoszenie pierwszych wyników głosowania.

- Wynik pokazuje, że większość mieszkańców Monachium chce, aby miasto kandydowało. To demokratyczna decyzja, którą szanujemy - przyznał najbardziej znany przeciwnik, polityk Partii Zielonych i wiceprzewodniczący Parlamentu Krajowego Ludwig Hartmann.

Jego zdaniem przeciwnicy tego projektu przegrali w ostatnich tygodniach z silnie finansowaną kampanią na rzecz organizacji igrzysk.

- Dla nas jednak krytyka spodziewanych mega kosztów pozostaje aktualna. Będziemy projekt uważnie monitorować, czy obietnice złożone w ofercie zostaną potraktowane poważnie i czy będzie nie tylko prestiżowy dla miasta, ale także zostanie zrealizowany w sposób sprawiedliwy i zrównoważony dla wszystkich - podkreślił Hartmann.

- To jest dobry dzień dla Monachium - ocenił wyniki referendum Reiter, a prezes Bawarskiego Związku Sportowego Joerg Ammon stwierdził krótko, że to "wymarzony wynik".

Przypomnijmy, że w podobnym okresie letnie igrzyska olimpijskie chciałaby zorganizować również Polska. Gospodarzem zmagań najważniejszej sportowej imprezy świata byłaby Warszawa.

Monachium już raz był gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich - w 1972 roku.

KN, PAP