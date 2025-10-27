Oficjalnie! Grzegorz Krychowiak ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

W mediach społecznościowych Krychowiak najpierw zamieścił nagranie, na którym łowi ryby - symboliczny obraz nowego etapu w życiu. Następnie opublikował pełny wpis, a w opisie 35-latek napisał, że "nadszedł czas na nowe wyzwania" i że "piłka nożna ukształtowała go nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka". Słowa te oficjalnie potwierdziły informacje, o których od kilku dni spekulowano w mediach.

"Jestem spełnionym piłkarzem - niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły" - napisał Krychowiak w swoim "piłkarskim pożegnaniu".

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny żartuje z Lewandowskiego. "Już próbował tańczyć na TikToku i wiemy, jak to wyszło"

Zadebiutował on w reprezentacji Polski w 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera, ale prawdziwym filarem kadry stał się dopiero pod wodzą Adama Nawałki. Był jednym z bohaterów Euro 2016, gdzie Biało-Czerwoni dotarli do ćwierćfinału, a jego decydujący rzut karny w 1/8 finału przeciwko Szwajcarii zapisał się w pamięci kibiców na lata. Łącznie rozegrał dla Polski równe 100 spotkań, w którym zdobył pięć bramek.

Najlepszy okres klubowej kariery Krychowiaka przypadł na lata gry w hiszpańskiej Sevilli, z którą dwukrotnie triumfował w Lidze Europy i był uznawany za jednego z czołowych defensywnych pomocników na Starym Kontynencie. Późniejszy transfer do Paris Saint-Germain nie przyniósł jednak oczekiwanych sukcesów, a kolejne lata spędził w Anglii, Rosji, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze. Ostatnim klubem Polaka był Anorthosis Famagusta, a w lipcu tego roku zawodnik pozostawał już bez kontraktu.

"Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie - bez Was nic z tego nie miałoby sensu" - orzekł 35-latek w treści wpisu na Instagramie.

W minioną sobotę Krychowiak po raz ostatni pojawił się na boisku - w barwach Mazura Radzymin zagrał w meczu ligi okręgowej. Tym samym zakończył karierę tam, gdzie wszystko się zaczęło - na mazowieckich boiskach. "W piłkę warto grać" - tymi słowami zakończył swój pożegnalny wpis.