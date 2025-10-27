Ogromny skandal! 152 sędziów obstawiało mecze

Ogromny skandal w tureckim futbolu! Tamtejsza federacja piłki nożnej przeprowadziła śledztwo, które wykazało, że aż 152 oficjalnie zarejestrowanych sędziów obstawiało mecze u bukmacherów. Rekordzista obstawił aż... 18 227 spotkań.

Turecka Federacja Piłki Nożnej przeprowadziła śledztwo. Wyniki wywołały skandal

W poniedziałek 27 października odbyła się oficjalna konferencja prasowa Tureckiej Federacji Piłki Nożnej. Na spotkaniu z dziennikarzami władze federacji przedstawiły wyniki śledztwa w sprawie piłkarskich sędziów obstawiających mecze.

 

Według przedstawionych danych aż 371 z 571 arbitrów pracujących w zawodowych ligach posiada konta bukmacherskie. 152 z nich w przeszłości obstawiało mecze piłki nożnej. Rekordzista obstawił aż 18 277 spotkań. Zaznaczono jednak, że większość zakładów sędziów dotyczyło lig zagranicznych. 

 

Głos w tej sprawie zabrał İbrahim Ethem Hacıosmanoglu, prezes Tureckiej Federacji Piłki Nożnej. 

 

- Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie tureckiej piłki nożnej do poziomu, na jaki zasługuje i oczyszczenie jej z wszelkich zanieczyszczeń - powiedział.

 

Na wcześniej wspomnianej konferencji prasowej obiecano, że sprawa zostanie niezwłocznie zgłoszona do odpowiednich organów, a na sprawców zostaną nałożone odpowiednie kary.

