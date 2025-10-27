Pilna informacja dla Tomasza Wiktorowskiego! Osaka pożegnała się z trenerem

Osaka ostatnio brała udział w turniej w japońskiej Osace. Była liderka rankingu WTA dotarła aż do ćwierćfinału rywalizacji, jednak nie pojawia się na korcie. Tenisistka musiała wycofać się z gry przez kontuzję. Od tego czasu 28-latka nie rozegrała jeszcze ani jednego spotkania.

Teraz Osaka zdecydowała się na ważny krok, który w przyszłości może mieć wpływ na jej karierę. Postanowiła bowiem zakończyć współpracę ze swoim trenerem kondycyjnym, którym do tej pory był Guillaume Brunoir. Francuz z tego powodu opublikował post w swoich mediach społecznościowych.

"Niektóre rozdziały mają zostawić ślad. Od Los Angeles do Osaki, przez każdy kort, każdą sesję, każde wyzwanie. Ciche skupienie, ulotne chwile, niedostrzegalny wysiłek i śmiech, który dzieliliśmy po drodze. Dumny z pracy, rozwoju i więzi zbudowanej przez te miesiące. Dziękuję za wspólną drogę. Gotowy na kolejny ruch" - napisał trener.

Komentarz pod tym postem opublikowała sama Osaka.

"Dziękuję za wszystko. Życzę ci wszystkiego najlepszego w tym, co nadejdzie" - odpowiedziała zawodniczka.

Jest to bardzo ważna informacja nie tylko dla Osaki, ale również dla jej obecnego szkoleniowca - Tomasza Wiktorowskiego. Były trener Igi Świątek współpracuje z japońską tenisistką od lipca 2025 roku. Od tego czasu była pierwsza rakieta świata w turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu zagrała w finale, z US Open odpadła w półfinale, natomiast we wcześniej wspomnianym turnieju w Osace dotarła do ćwierćfinału.

AA, Polsat Sport