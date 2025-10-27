Pilna informacja dla Tomasza Wiktorowskiego! Osaka pożegnała się z trenerem
Naomi Osaka zakończyła współpracę ze swoim trenerem kondycyjnym, którym do tej pory był Guillaume Brunoir. To ważna informacja dla Tomasza Wiktorowskiego, który obecnie jest szkoleniowcem japońskiej zawodniczki.
Osaka ostatnio brała udział w turniej w japońskiej Osace. Była liderka rankingu WTA dotarła aż do ćwierćfinału rywalizacji, jednak nie pojawia się na korcie. Tenisistka musiała wycofać się z gry przez kontuzję. Od tego czasu 28-latka nie rozegrała jeszcze ani jednego spotkania.
ZOBACZ TAKŻE: Straciła gigantyczną fortunę! Wszystko przez doping. Już nie wróci na kort
Teraz Osaka zdecydowała się na ważny krok, który w przyszłości może mieć wpływ na jej karierę. Postanowiła bowiem zakończyć współpracę ze swoim trenerem kondycyjnym, którym do tej pory był Guillaume Brunoir. Francuz z tego powodu opublikował post w swoich mediach społecznościowych.
"Niektóre rozdziały mają zostawić ślad. Od Los Angeles do Osaki, przez każdy kort, każdą sesję, każde wyzwanie. Ciche skupienie, ulotne chwile, niedostrzegalny wysiłek i śmiech, który dzieliliśmy po drodze. Dumny z pracy, rozwoju i więzi zbudowanej przez te miesiące. Dziękuję za wspólną drogę. Gotowy na kolejny ruch" - napisał trener.
Komentarz pod tym postem opublikowała sama Osaka.
"Dziękuję za wszystko. Życzę ci wszystkiego najlepszego w tym, co nadejdzie" - odpowiedziała zawodniczka.
Jest to bardzo ważna informacja nie tylko dla Osaki, ale również dla jej obecnego szkoleniowca - Tomasza Wiktorowskiego. Były trener Igi Świątek współpracuje z japońską tenisistką od lipca 2025 roku. Od tego czasu była pierwsza rakieta świata w turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu zagrała w finale, z US Open odpadła w półfinale, natomiast we wcześniej wspomnianym turnieju w Osace dotarła do ćwierćfinału.Przejdź na Polsatsport.pl