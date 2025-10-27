Pilny komunikat PZPN. Polscy sędziowie zawieszeni!
Arbitrzy prowadzący niedzielny mecz ekstraklasy piłkarskiej między Górnikiem Zabrze a Jagiellonią Białystok (2:1), na czele z głównym arbitrem Bartoszem Frankowskim, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie - zdecydowali członkowie Kolegium Sędziów PZPN.
Jak poinformował PZPN, przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc tuż po zakończeniu spotkania w Zabrzu zwołał w trybie pilnym posiedzenie prezydium. Jego członkowie byli jednomyślni w ocenie sytuacji z drugiej połowy, kiedy - przy stanie 1:1 - jedną z kontr przerwał faulem na greckim napastniku Dimitrisie Rallisie obrońca gospodarzy Josema. Białostoczanie domagali się czerwonej kartki dla Hiszpana.
Zdaniem władz Kolegium Sędziów PZPN sędzia powinien odgwizdać faul w tej akcji i ukarać czerwoną kartką zawodnika Górnika Zabrze.
"Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie błędnej decyzji, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych" - napisano w komunikacie PZPN.
Pochodzącemu z Torunia Frankowskiemu na liniach pomagali Marcin Boniek i Dawid Golis, sędzią technicznym był Aleksander Kozieł, a za VAR odpowiadali Piotr Urban i Michał Obukowicz.
Do sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
- Trudno jest racjonalnie ocenić spotkanie po tym, co się wydarzyło. Emocje są duże, rozczarowanie ogromne. Ta sytuacja była w końcowym rozrachunku kluczowa dla wyniku. Nie chcę zakłamywać rzeczywistości. Jeśli coś jest tak oczywiste, nie będę udawał, że wszystko jest w porządku, jeśli wszyscy widzieli, że powinna być czerwona kartka. Nie wiem, czemu jej nie było, czemu nie zareagował VAR. Jest duży niesmak – skomentował.
Jagiellonia nie przegrała 18 wcześniejszych spotkań zarówno w ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji. Porażka w Zabrzu była pierwszą od inauguracyjnej kolejki (0:4 z Bruk-Bet Termalicą) i kosztowała zespół z Białegostoku utratą pozycji lidera, którą zajął... Górnik.
39-letni Frankowski - niegdyś uważany za najbardziej utalentowanego polskiego sędziego, od ponad dekady mający status międzynarodowego - w sierpniu zeszłego roku przed meczem kwalifikacji Ligi Mistrzów w Lublinie, w którym miał pracować na VAR, jako jeden z dwóch arbitrów trafił na izbę wytrzeźwień. Przez UEFA został zawieszony na rok, a w Polsce wrócił do sędziowania w lutym 2025