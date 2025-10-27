Pilny komunikat PZPN. Polscy sędziowie zawieszeni!

Jak poinformował PZPN, przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc tuż po zakończeniu spotkania w Zabrzu zwołał w trybie pilnym posiedzenie prezydium. Jego członkowie byli jednomyślni w ocenie sytuacji z drugiej połowy, kiedy - przy stanie 1:1 - jedną z kontr przerwał faulem na greckim napastniku Dimitrisie Rallisie obrońca gospodarzy Josema. Białostoczanie domagali się czerwonej kartki dla Hiszpana.

ZOBACZ TAKŻE: Raków wrócił na zwycięskie tory! Przez większość meczu grał w osłabieniu

Zdaniem władz Kolegium Sędziów PZPN sędzia powinien odgwizdać faul w tej akcji i ukarać czerwoną kartką zawodnika Górnika Zabrze.

"Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie błędnej decyzji, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych" - napisano w komunikacie PZPN.

Pochodzącemu z Torunia Frankowskiemu na liniach pomagali Marcin Boniek i Dawid Golis, sędzią technicznym był Aleksander Kozieł, a za VAR odpowiadali Piotr Urban i Michał Obukowicz.

Do sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

- Trudno jest racjonalnie ocenić spotkanie po tym, co się wydarzyło. Emocje są duże, rozczarowanie ogromne. Ta sytuacja była w końcowym rozrachunku kluczowa dla wyniku. Nie chcę zakłamywać rzeczywistości. Jeśli coś jest tak oczywiste, nie będę udawał, że wszystko jest w porządku, jeśli wszyscy widzieli, że powinna być czerwona kartka. Nie wiem, czemu jej nie było, czemu nie zareagował VAR. Jest duży niesmak – skomentował.

Jagiellonia nie przegrała 18 wcześniejszych spotkań zarówno w ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji. Porażka w Zabrzu była pierwszą od inauguracyjnej kolejki (0:4 z Bruk-Bet Termalicą) i kosztowała zespół z Białegostoku utratą pozycji lidera, którą zajął... Górnik.

39-letni Frankowski - niegdyś uważany za najbardziej utalentowanego polskiego sędziego, od ponad dekady mający status międzynarodowego - w sierpniu zeszłego roku przed meczem kwalifikacji Ligi Mistrzów w Lublinie, w którym miał pracować na VAR, jako jeden z dwóch arbitrów trafił na izbę wytrzeźwień. Przez UEFA został zawieszony na rok, a w Polsce wrócił do sędziowania w lutym 2025