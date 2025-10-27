Piter/Mladenovic - Cho/Cho na żywo. WTA w Jiujiang. Relacja live i wynik online

Katarzyna Piter w minionych dniach - do spółki z Indonezyjką Janice Tjen - zdobyła tytuł w turnieju WTA 250 w Kantonie. Polka nie zwalnia tempa i startuje w "250" w Jiujiang.

Sama impreza nosi nazwę Jiangxi Open. To właśnie w tej prowincji leży miasto Jiujiang, a dokładniej na jej północy, co w języku chińskim znaczy "bei".

W porównaniu do zeszłego tygodnia Piter zmieniła partnerkę. Tym razem gra u boku Kristiny Mladenovic. Francuzka to utytułowana deblistka i były numer 1 rankingu WTA. Na swoim koncie ma również między innymi sześć tytułów wielkoszlemowych: dwa w Australian Open i cztery w Roland Garros.

W pierwszej rundzie zmagań w Jiujiang Piter i Mladenovic mierzą się z parą z Tajwanu: I-Hsuan Cho/Yi Tsen Cho.

