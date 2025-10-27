Radomiak nie potrafi złapać odpowiedniego rytmu w tym sezonie, dobre mecze przeplata ze słabszymi, przez co nie wygrał jeszcze dwóch meczów z rzędu. W ostatniej kolejce drużyna z Radomia przegrała w Łodzi z Widzewem 2:3. Ciągle w świetnej formie znajduje się Jan Grzesik, który regularnie strzela bramki i asystuje kolegom z zespołu. Między innymi dzięki jego dyspozycji Radomiak jest trzecią ofensywą ligi, w zestawieniu strzelonych bramek wypadają gorzej tylko od Zagłębia i Jagiellonii.





Wisła Płock to rewelacja tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek wszedł w nową kampanię bez kompleksów i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Podopieczni Mariusza Misiury najmocniejsi są w defensywie, stracili tylko osiem bramek i pod tym względem nie mają sobie w lidze równych. Ekipa z Płocka nie wygrywa już tak seryjnie jak na początku sezonu, ale wciąż punktuje regularnie.





Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 19:00.





ST, Polsat Sport