Polsat SiatCast - 28.10. Transmisja TV i stream online

Czas na kolejne wydanie "Polsat SiatCast". Gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, Artur Szalpuk. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 28 października w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

Polsat SiatCast z Arturem Szalpukiem. Gdzie obejrzeć?

Przed nami kolejny odcinek "Polsat SiatCast". Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy porozmawiają o najważniejszych siatkarskich wydarzeniach z ostatnich dni. Mowa między innymi o rozgrywkach PlusLigi i TAURON Ligi, które nabierają rozpędu.

 

Gościem programu będzie Artur Szalpuk, zawodnik Asseco Resovii Rzeszów. Zespół z Podpromia udanie rozpoczął obecny sezon i po dwóch meczach ma na swoim koncie dwa zwycięstwa. Podopieczni Massimo Bottiego pokonali na wyjeździe 3:1 Ślepsk Malow Suwałki oraz we własnej hali 3:2 Energa Trefl Gdańsk. Szalpuk był jednym z liderów rzeszowskiej ekipy.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu "Polsat SiatCast".

 

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na online Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.

