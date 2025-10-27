Polsat SiatCast - 28.10. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek "Polsat SiatCast". Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy porozmawiają o najważniejszych siatkarskich wydarzeniach z ostatnich dni. Mowa między innymi o rozgrywkach PlusLigi i TAURON Ligi, które nabierają rozpędu.

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz z zadatkami na świetnego lekarza? "Ma talent w tym zakresie"

Gościem programu będzie Artur Szalpuk, zawodnik Asseco Resovii Rzeszów. Zespół z Podpromia udanie rozpoczął obecny sezon i po dwóch meczach ma na swoim koncie dwa zwycięstwa. Podopieczni Massimo Bottiego pokonali na wyjeździe 3:1 Ślepsk Malow Suwałki oraz we własnej hali 3:2 Energa Trefl Gdańsk. Szalpuk był jednym z liderów rzeszowskiej ekipy.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu "Polsat SiatCast".

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na online Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.