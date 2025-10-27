Polski siatkarz z zadatkami na świetnego lekarza? "Ma talent w tym zakresie"

Krystian NatońskiSiatkówka

Gościem poniedziałkowego wydania "Polsat Sport Talk" był znakomity radiolog oraz lekarz reprezentacji Polski siatkarzy w latach 2009-2024, Jan Sokal. W rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem zdradził, który zawodnik mógłby odnaleźć się w jego fachu.

Grupa polskich siatkarzy w białych koszulkach z napisem "POLSKA" dyskutuje między sobą na hali sportowej.
fot. Cyfrasport
Zdaniem doktora Sokala, Dawid Konarski (w środku) mógłby zostać lekarzem

Doktor Sokal pracował z Biało-Czerwonymi przez kilkanaście lat, przeżywając największe sukcesy naszej kadry. W tym okresie przez reprezentację Polski przewinęło się mnóstwo kapitalnych graczy, jak i selekcjonerów.

 

Pytanie, który z nich mógłby odnaleźć się w branży medycznej? Sokal wytypował byłego atakującego Polski.

 

- Przychodzi mi do głowy taki przykład i myślę, że Dawid nie poczuje się źle, bo nawet żartowaliśmy mówiąc doktor Konarski. Dawid rzeczywiście był człowiekiem bardzo zainteresowany. Jak robiłem USG nawet innej osobie, to był ciekawy, co tam widać. I mogę przyznać, że po jakimś czasie miał pojęcie, co tam jest widoczne na tym monitorze. Nie wiem, jakie są jego plany, bo jeszcze gra, ale zawsze może pracować w branży medycznej. Ma naprawdę talent w tym zakresie - podkreślił gość.

 

Konarski na razie skupia się na kontynuowaniu kariery siatkarza. 36-latek ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej z powodzeniem reprezentował barwy takich klubów jak Asseco Resovia Rzeszów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Ziraat Bankasi, Jastrzębski Węgiel, Czarni Radom, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz PGE GiEK Skra Bełchatów.

 

Fragment rozmowy w załączonym materiale wideo.

DAWID KONARSKIINNEJAN SOKALPOLSAT SPORT TALKREPREZENTACJA POLSKI SIATKARZYSIATKÓWKA
