Powrót po latach! Klub z PlusLigi zagra o mistrzostwo świata

Poniedziałek 27 października to świetny dzień dla kibiców polskiej siatkówki. To właśnie wtedy Aluron CMC Warta Zawiercie ogłosiła na swojej oficjalnej stronie internetowej, że ekipa "Jurajskich Rycerzy" pojawi się na boisku podczas tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata. Rywalizacja odbędzie się w Brazylii.

"Gospodarzem Klubowych Mistrzostw Świata - podobnie jak w ubiegłych latach - będzie Brazylia. Tym razem turniej rozegrany zostanie w Belém, które znajduje się na północy kraju. Jest ono największym miastem brazylijskiej Amazonii. Udział w rywalizacji weźmie 8 zespołów z całego świata. Jurajscy Rycerze będą pierwszym polskim zespołem od 2018 roku, który będzie reprezentować nasz kraj na tym turnieju" - napisano w oświadczeniu.

Już wiadomo, że zespół z PlusLigi będzie grał w grupie A. Rywalami siatkarzy klubu z Zawiercia będą zawodnicy Volei Renata Campinas (Brazylia), Al-Rayyan Sports Club (Katar) oraz Praia Clube (Brazylia). W drugiej grupie grać będą: Sada Cruzeiro (Brazylia), Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy), Swehly Sports Club (Liban) i Osaka Bluteon (Japonia). Po fazie grupowej wyłonione zostaną pary półfinałowe.

Ostatnio polskie kluby grały na Klubowych Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Wtedy o tytuł rywalizowały PGE GiEK Skra Bełchatów i Asseco Resovia Rzeszów.

W tym roku KMŚ zostaną rozegrane w dniach 16-21 grudnia.